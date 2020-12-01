37歲的家家，有個歌后姊姊紀曉君，兩人感情緊密，因姊妹倆的個性及外型相近，家家常被認錯為姊姊。2007年，家家和表舅昊恩以重唱團體「昊恩家家」，奪下金曲獎「最佳演唱組合」，她個人出道後，更三度入圍金曲最佳國語女歌手，歌唱實力驚人。近期家家推出《Duet ✚✚：我們二重奏》系列，找來各界好手翻唱五首經典歌曲，再度獲得好評，其中〈人生海海〉更獲師兄五月天阿信獻聲助陣。

家家與姊姊紀曉君（左）都是知名的實力派唱將，兩人姊妹情深，也因外型相像，常被誤認。（圖／翻攝自家家臉書）

兩年前，家家的健檢結果出現一堆紅字，下定決心「戒糖不喝飲料、不吃澱粉、不喝酒」，狂減20公斤；但快速瘦身成功的她，不僅長相讓粉絲認不出來，行為舉止更是丕變，愈來愈狂放，還曾在直播出現脫序行為，讓不少粉絲擔憂。去年初，家家和交往五年、論及婚嫁的洪姓男友（Kevin），鬧到不歡而散，雖然她如今已不復見兩年前的清瘦模樣，然而，事業得意的家家，目前看起來愉快許多，加上自爆感情終於有著落，似乎已經一掃昔日的陰霾。

去年初與交往5年的Kevin分手後，家家就一直單身至今。她最近自爆有一名可以一起吃飯約會的對象。（圖／翻攝自Kevin臉書）

(中時新聞網)