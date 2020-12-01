小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（1日）新聞重點。

【1】施明德氣哭 批促轉會為掌權者服務

前民進黨主席施明德昨天以「泰源事件」為例，炮轟促轉會，是一群沒有奮鬥史，沒有聲望，欠缺專業良心的人所組成。只懂得政治正確，為掌權集團服務，「你們還有臉恥笑中國嗎？」

【2】分局長女兒提油救火 IG譙媒體

行政院前發言人丁怡銘被控違反食安法，11月29日至台北市中正一警分局應訊，警方被質疑給他特權待遇；分局長陳明志更疑似充作替身掩護，讓丁脫身沒被媒體拍到，陳百般澄清，仍無法化解外界疑問，其網紅女兒卻在社群軟體「提油救火」，怒嗆媒體「玻璃心」，陳表示已責罵女兒並叫她撤文，仍無法為失控的警媒關係止血。

【3】陸出口管制法上路 掐美稀土死穴

大陸「出口管制法」12月1號正式上路，有分析指出「出口管制法」是引發近期「稀土」價格上漲的一大原因，另有分析稱，大陸疫情趨緩，企業加速復工，對稀土需求量上升而導致價格上漲，也有外界認為，因中美科技戰，被視為戰略物資的稀土，將面臨出口管制，導致價格飆升。

【4】台北明年起 公車司機每年需尿檢

北市藍26公車今年9月發生司機毒駕撞死人悲劇，北市交通局建議交通部修正「陸運特定人員尿液採驗實施要點」相關規定，明年起每人每年至少隨機抽檢1次，而北市客運業者超前部署，全面對駕駛進行尿液採檢，結果有2人陽性反應，2人規避採檢，此4人經約談後均已離職。

【5】《孤味》破1.2億陳淑芳送蝦捲

今年國片票房冠軍《孤味》票房衝破1.2億，11月30日主創團隊監製徐若瑄、金馬影后陳淑芳、孫可芳、丁寧、陳姸霏、于子育及監製廖慶松、導演許承傑親送片中極具意義的「蝦捲」400份，兌現先前向粉絲的承諾。

(中時新聞網)