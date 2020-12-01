前藍委蔡正元發現，近來有綠媒在分析清朝康熙帝何以成功統一台灣議題，他表示自己身為台灣史的資深研究者，也有興致一來參與討論，並認為康熙能成功統一台灣，是有6項因素使然。

蔡正元今在臉書發文表示，近來清朝如何統一台灣的議題似乎受到外界關注，他當然對這段歷史不陌生。蔡正元分析，康熙統一台灣成功的因素主要有幾項：

第一是，康熙堅強的統一意志。清朝因爲缺乏海軍實力，無法跨海打一場鄭軍擅長的海戰，所以朝中大臣都以談判爲重，但康熙不管如何談判，始終堅持中國國土完整，可以給鄭經各種政治待遇，但就是不准台灣脫離中國，鄭經只想拖延時間分離自主，所以談判一如所料，最後一事無成。

第二是，康熙充足的軍事準備。康熙深知清軍無法海戰的弱點，充分信任施琅訓練海軍兵力，施琅帶領的海軍初期也吃了敗仗，但康熙不理會朝臣聒躁，堅定支持施琅練兵，終於讓施琅訓練出中國最強的海軍，在澎湖海戰擊潰鄭軍，鄭克塽不得不投降。

第三是，康熙有效的統戰攻勢。康熙派姚啟聖設立「修來館」等措施，對鄭氏統治集團以外的軍民官兵，加大優惠及收攬軍心民心的工作，從內而外瓦解鄭氏集團的威信，讓鄭氏統治集團如坐針氈，最後疑神疑鬼，逐漸走上暴政統治的道路。

第四是，康熙強力的杯葛制裁戰略。康熙採用黃梧的戰略建議，不論三藩之亂如何嚴重，不論鄭經如何參與三藩之亂，也不論代價如何高昂，針對台海採取經濟杯葛的海禁政策，針對鄭氏家族在大陸及海外網絡嚴格制裁，切斷鄭氏統治集團的手腳。

第五是，康熙極具智慧的穩定政局。康熙執政夠久能進行長遠部署，很有智慧的穩定清廷政局，很有手腕地調和武統與和統的爭論，卻始終積極進行武力統一的準備，最後拿出軍事手段一舉統一台灣。相對的，台灣的鄭經和鄭克塽父子，執政水平只是一般般，應對康熙的戰局部署老是和戰不定，最後較量只能束手就擒。

第六是，康熙應對國際勢力很有謀略，當時英國與荷蘭介入台海局勢很深，英國支持鄭經對抗康熙，荷蘭立場搖擺不定，很像今天的美國和日本，康熙拿起紅蘿蔔和棍子，把英國與荷蘭的因素降到最低，這是處理國際因素很成功的案例。

(中時新聞網)