湖人剛買來的板凳猛將薛洛德(Dennis Schroder)有意見了，他希望在新球季轉回先發角色，不再擔任第六人，引起球迷議論。湖人已經擁有控球主將詹姆斯(LeBron James)，薛洛德擔任先發控衛，豈不是搶了詹姆斯的工作？

薛洛德說：「我在雷霆打了兩年替補，我想有AD(安東尼戴維斯)和LeBron在陣中，我打先發可以幫上忙。」其實薛洛德生涯7個球季只有兩季是先發(老鷹隊)，他在先發時的表現確實比替補更好，只是湖人仍有球權的問題。

外界的疑慮在於薛洛德是一位需要持球、出手欲望大於傳球的控衛，這與離隊的隆多(Rajon Rondo)正好相反。包括替補的控衛卡魯索(Alex Caruso)在內，湖人不缺攻擊型的後衛，他們的需求是替補的控球者來分攤詹姆斯的壓力，如同隆多那樣。薛洛德能做到嗎？

抱持正面看法的人認為，湖人新球季陣中最好的控衛就是薛洛德了，他最後一季打先發時場均19.4分、6.2助攻非常優秀，沒理由再打替補。堂堂詹姆斯才不會擔心被分走球權，這反而給他更多機會從側翼攻擊。薛洛德認為他的經紀人應該有跟湖人談過先發的事，湖人同意了才買下他。

(中時新聞網)