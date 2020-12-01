是方(6561)宣布，「是方i健康APP」正式上線，有鑑於近年來國內智慧健康照護產業蓬勃發展，電信與科技巨頭積極搶灘年產值破千億市場，是方看好商機，與IBM、Dataa、health inventor、Garmin、Rossmax及Heho等知名企業結盟合作，將智慧穿戴及量測裝置整合，搭配針對健康資料研發的分析引擎，打造亞太區「華人智慧健康雲」，提供消費者更先進的AI健康促進管理服務。

是方董事長吳彥宏表示，是方i健康APP主要結合IoT技術與智慧健康分析引擎，整合華人健康資料庫進行大數據分析處理，並提供健康管理紅綠燈顯示，以及能隨身應用的健康管理平台，打造出國內唯一專屬個人化的健康促進管理服務。未來，合作夥伴也將擴及更多行動量測裝置、健檢中心、健身中心、長照機構、連鎖藥局及保險公司等，一起推動全方位智慧健康促進管理服務。

目前市面上所推出的各類智慧健康雲服務，大多數皆以記錄數據功能為主，而且也忽略一項事實：東方人的生理特徵、體質、飲食與生活習慣與西方人不同；因此，健康促進管理不僅僅需要針對個人，更要具備完整且健全的華人健康資料庫，藉以進行大數據分析後，才能提供使用者最適的健康促進管理建議。

「是方i健康APP」目前鎖定健康管理、飲食管理及運動管理3大消費客群，運用IBM雲端平台進行健康資訊的建模與分析，並歸戶到國產雲端資料庫，提供用戶健康資訊服務，預期將成為是方雲端商務應用服務重要的一環，更可促進國內健康產業鏈的發展。

依據Gartner分析指出，物聯網裝置數量預估將在今年成長到260億個，可望創造1.9兆美元的經濟價值，醫療照護和製造已成為前兩大應用領域；工研院IEK也預測，今年台灣健康促進相關產值超過1200億台幣；此外，依據iHealthcareAnalyst研究機構預測，全球醫療保健行動智慧服務市場將以年複合成長率19.7%的速度成長，明年規模將可突破390億美元。

(時報資訊)