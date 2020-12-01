群聯(8299)整軍大陸布局，最新宣布，集團旗下子公司Core Storage Electronics(Samoa)Limited董事會通過擬以集團轉投資公司合肥兆芯電子24.41%股權為對價，參與認購轉投資公司深圳宏芯宇電子辦理之定向增資新股案，希望持續深化雙方長期合作關係，並運用兩間轉投資公司分別在技術及業務行銷等的營運優勢，發揮綜效以提升未來市場競爭力。

此次的股權整合，主要目的為配合群聯調整未來對大陸市場的發展策略，透過對大陸轉投資事業項目合肥兆芯與深圳宏芯宇兩家公司之股權架構整合，建立其緊密的長期合作關係，運用雙方各自的優勢，提升群聯未來在大陸的投資管理效率及投資獲利能力，並有效拓展大陸市場。

群聯董事長潘健成表示，合肥兆芯與深圳宏芯宇目前皆為群聯集團在大陸的投資事業項目，然兩間轉投資公司各有其優勢與需要補強的部分；透過此次的股權整合，不僅有互補加成的效果，有助於雙方共同合作開發中國在地市場，更重要的是，將提升群聯集團在大陸投資項目的投資獲利能力，也可讓群聯專注強化與深圳宏芯宇的業務合作策略。

本股權整合交易案，將待經濟部投資審議委員會核准後，始得進行。本交易之完成，應以契約中各項交割先決條件完成為前提，並需依照交易各方當地法令規定並取得必要之主管機關核准。

預計待本交易完成後，Samoa約佔深圳宏芯宇增資計畫完成後已發行總股份之30.37%，加計群聯原有對深圳宏芯宇的投資持股，預計總計共持股44.35%，而對合肥兆芯持有股權將降為0%。

(時報資訊)