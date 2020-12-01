行政院長蘇貞昌主持「行政院數位國家創新經濟推動小組」第4次會議，指出政府在既有基礎上，將更進一步提升數位經濟發展，驅動國家競爭力，並強調應透過科技縮短距離，透過資料連線等方式提升政府服務，同時做好資安等工作。

蘇貞昌表示，雖然在防疫期間未召開大型會議，但工作小組仍積極就各專題及專案召開近40場會議，並進行中央及地方交流，持續滾動檢討各方案項執行進度。同時，台灣運用科技及數位防疫等許多做法已有成效，讓世界羨慕及肯定。

蘇貞昌指出，在蔡英文總統領導下，將在既有基礎上就組織、經費、引資及基礎建設等方面，盼更進一步提升數位經濟發展，驅動國家競爭力。目前行政院正進行組織改造，將設立數位發展部，未來4年在前瞻基礎建設計畫中，亦將投入近1000億經費加強數位建設。

在引資方面，蘇貞昌指出，蔡英文總統已揭示「六大核心戰略產業」重點工作，未來2年將投入76億元，吸引人工智慧（AI）、物聯網、雲端服務及半導體設備等國際大廠加碼投資，努力打造台灣成為「高階製造、高科技研發、半導體先進製程」中心。

蘇貞昌與民間委員對於DIGI+方案現階段推動推動成果均表示肯定，並針對下一階段智慧國家方案推動構想與方向提出多項具體建議，包括高階及數位人才培育、資料治理、產業數位轉型、法規調適、資訊安全防護及金融科技等。

蘇貞昌強調，科技可以改變及跨越，但最難的是觀念改變。請各部會對守護資訊安全及給予民眾便利性共同努力，並請各部改變觀念、迎上新時代，利用新科技跨越自己，同時因應少子化等局勢變化，可藉此機會引進、吸納並留住好人才。

(時報資訊)