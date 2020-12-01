工業電腦廠研揚(6579)日前應邀參加桃園航空城公司主辦的「2020疫後智慧應用整合座談會」，針對桃園航空城計畫的5G智慧城市應用、建構智慧生態圈、智慧城市技術發展與疫後整合創新等議題，透過產官學界齊聚一堂，進行討論與探討技術可行性。

此次座談會盼結合產官學力量，進行意見整合及創新激發，利用不同角度觀點完整桃園航空城規畫，除讓規畫輪廓越來越清晰，進而讓航空城建置能更符合使用者需求，也讓各項工程能進行得更順利。

桃園先天即占地利之便，最重要的國際門戶桃園國際機場即位於桃園，撇去今年受到新冠肺炎疫情影響，過往單日入境人數達10餘萬人。如何掌握入境乘客的龐大商機、規畫完整的資通訊產業生態系，並落實智慧城市的建設願景，為目前的當務之急。

對此，桃園市政府已投注600億公共建設資源，亞矽創研中心明年即將開工、智慧棒球場明年3月將開幕、會展中心和智慧生醫園區亦將陸續建置，並將青埔特區作為智慧城市示範場域。外界關注桃園航空城的開發及智慧規畫，展現台灣先進的智慧科技與服務。

此次座談會由交大講座教授林一平擔任主持人，邀請研揚、台達電、研華、台灣思科、遠傳、華電網、駿永資訊、盛達、凌群等業者與會，以及桃園市政府經發局、資科局、亞洲矽谷執行中心等政府單位及機構參與會談。

桃園航空城公司董事長陳錫禎表示，「桃園航空城計畫」歷經多年規畫，11月9日已正式進行土地徵收公告，正式進入實質開發階段。接下來最重要的任務，就是規畫開發亞洲矽谷創新研發中心及招商事宜。

研揚資深顧問許中明表示，台灣防疫有成，資通訊及先進技術前景看好，此次很高興能貢獻一些產業界專長及經驗，與桃園市政府共同打造桃園航空城，希望透過產官學的共同整體規畫，來建置結合AI、5G和物聯網的智慧科技城市。

許中明指出，研揚已率先在青埔智慧園區，規畫空品偵測、智慧水位偵測、智慧公廁、智慧路燈、智慧看板及車流分析裝置等應用，相信未來會結合更多智慧應用與服務，讓青埔示範智慧園區的建置更完整。

(時報資訊)