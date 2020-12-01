在台灣，六十歲以上的男人，一半以上都有攝護腺肥大的問題，這跟生活習慣及飲食、體質都有關係。再加上牽扯到「那話兒」的事，男人都不太願意承認，總覺得有失雄風，總要到嚴重症狀出現，影響生活時才會求助醫師。知名中醫師吳明珠在《吳明珠教你養好腎，不畏更年期》一書中提到，男性也有更年期，年紀越大腎氣越少，補好腎氣是對付更年期的關鍵。她特別舉出一位90歲老教授從年輕時就養成的養身法，值得參考。以下為重點書摘：

在我的中醫診所裡，常常有年紀大的老伯伯會跑來看診，一開始都說是因為睡不好。大家一定覺得睡不好，可能是心神不寧、用腦過度等有關，其實，老伯伯真正的問題在於腎虛。

偏偏男人只要聽到腎虛，無論年紀多大，都很緊張，還會反駁「不可能，我還很勇哩！」我記得當朋友帶著她七十歲的爸爸來看診時，神情憂慮加上黑眼圈，倦容十足的說，睡眠不好，總是覺得很累無力，還會一直跑廁所，害他都不敢喝水，因此覺得口乾舌燥火氣大。

問診把脈後，我告訴他，因為腎氣不足，影響到泌尿器官及膀胱的功能，造成攝護腺肥大，起初老先生還不承認，於是我一一問他：

半夜都要爬起來尿尿兩次以上，尿尿時總覺得尿不乾淨？

想要尿尿的時候，總要等一、兩分鐘才尿得出來？

現在尿尿是不是無法噴很遠，變得又細又弱，還會滴尿？

是不是有腰痠，怕冷，四肢冰冷的狀況？

老先生的狀況就是腎氣虧虛的一種，這就是攝護腺肥大。

攝護腺（prostate）又稱為前列腺，體積大小跟胡桃很像，位於膀胱出口處，包圍著尿道，最主要功能是分泌部分的精液及激素，可以保護並滋養精子細胞。而隨著年齡漸長，攝護腺體出現組織增生現象，變得肥大，壓迫到尿道，影響排尿的機能，這個毛病幾乎年紀大的男人都會有，和大家都會有老花眼、皺紋很像，所以又被戲稱是男人的「長壽病」。

現在十個男人上門來看診，有九個都有這個毛病，在中醫來說，攝護腺肥大症屬「癃閉」的範疇，主要是因為年老腎氣衰，影響開闔，該開不開，輕則小便不利、點滴短少稱之為「癃」；若小便閉塞，尿不出來，病熱急症稱之為「閉」。兩者都是排尿困難，但輕重程度不同。

水沖加按摩，搞定攝護腺

其實攝護腺肥大的問題，男人早該在未發生時，就要進行預防及保養。我在讀中醫實習時，曾跟著一位老教授看診學習，我發現教授走路很快，手腳很靈活，看得出「腎氣十足」，尤其，看診時間兩小時不用中斷去洗手間，完全沒有老人家的樣子。大家好奇一問，老教授果然有一套「攝護腺保養密方」，延年益壽，維持青春。

老教授的「攝護腺保養密方」：

1.洗澡時候，利用蓮蓬頭的強力水柱，去沖下體，從陰囊的根部、會陰到肛門口之間，冷熱水交替，達到紓活血流的作用。

2.按摩，蹲下來，手掌從陰囊部位先輕按壓睪丸，若感覺有些痠脹則要稍加使力揉散，之後從腹股溝到會陰部，以打圈圈的方式按壓，將筋結或痠脹揉開，力道由自己感受，天天做，慢慢進步，不要一下子太過強力，反而傷了陰囊。

3.泡澡或坐浴，以促進血液循環，來達到活血化瘀的作用。這點不只對攝護腺好，對全身都很好。

4.規律早睡的生活作息、不憋尿，房事不可過於頻繁、也不必完全禁慾、避免久坐姿勢、不穿太緊的褲子，以免壓迫到攝護腺等。

5.飲食方面要減少冰冷、辛辣、含咖啡因等刺激性食物，可多吃南瓜子、堅果類，或茄紅素的蔬果，例如番茄，有助於攝護腺的保健。

九十歲的老教授，從年輕就開始天天做這幾個養身法，效果非常驚人，從那時候開始，同期的男醫師們，也都開始跟著這麼做，看來男人追求腎好，就跟女人追求容貌一樣重要。(編輯梁惠明)

《吳明珠教你養好腎，不畏更年期》書封(圖/時報出版提供)

(中時新聞網)