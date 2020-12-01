小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(1日）財經重點。

【1】MSCI甩尾發威台股首見4,000億天量

MSCI明晟調降台股賣壓傾巢而出，30日加權指數挑戰「萬四」失利，終場大跌144點以13,722點作收，成交值則攀升至4,096億元天量。法人指出，台灣錢淹腳目時代再起，台股天量後必有天價可期。

【2】傳產股逆轉勝 13檔強勢接棒

隨著各國重新開放經濟活動，石油、鋼鐵等原物料價格飛漲，傳產族群受原物料上漲利多激勵，成為資金追捧標的。鋼鐵股千興（2025）、第一銅（2009），塑化股再生-KY（1337）等直攻漲停，非電族群啟動補漲行情。

【3】5G、車電夯 被動元件廠大舉擴張

今年以來台灣被動元件廠擴張動作不停歇，除了國巨收購美商基美之外，華新科、聚鼎加入跨國併購行列，沒有跨國併購的興勤、禾伸堂則投入新廠擴建，2022年可望投入量產，被動行業雖是歷史悠久的產業，然而今年各路廠商積極的擴張計畫，卻是前所未見。

【4】央行繳庫 創16年新低

受到疫情衝擊，央行明年繳庫盈餘預算1,650億元，是近13年來首度低於1,800億元，同時創下16年來繳庫新低水準；央行前次繳庫低於1,800億元，是受2008年金融海嘯影響，而2008年當年繳庫1,684億元。

【5】拚經濟 拜登財經內閣出爐

美國準總統拜登明年初將宣誓就職，如何提振飽受新冠肺炎疫情衝擊的經濟為新政府施政首要任務。拜登已選定拚經濟的財經內閣，成員清一色為自由派中間路線的經濟專家，由財長葉倫領軍，首席副財長為艾德耶摩(Adewale Adeyemo)，財經內閣將於周二對外亮相。

(中時新聞網)