臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

為推動「去中國化」，傳出行政院準備將故宮博物院更名為「華夏博物館」，並從原先直屬行政院，降格改為隸屬文化部，引發外界批評。對此，文化部長李永得表示，改隸與否不能用傳統的行政層級去看，覺得降格是古老、封建思想；故宮也否認有改名問題。網友則質疑，一旦層級降低，院內寶物恐無法受到妥善保護，難保不會被貪腐政客趁機占為己有或運出國拍賣。

故宮博物院傳出將改隸文化部，更名「華夏博物館」，由隸屬行政院的二級機關轉為三級機關，引發議論。故宮前院長馮明珠27日表示，故宮地位堪比央行，典藏國家寶藏，有必要直屬行政院，若貿然行事，將使故宮國際地位下滑。

文化部長李永得27日則以法國羅浮宮為例，稱其也由法國文化部統籌，且博物館有時會牽涉到政府的政策，國家如果能有一個統一的博物館政策，說不定對故宮更好。李進一步表示，改隸與否不能用傳統的行政層級去看，有些人覺得降格，這是古老、封建的思想；因此，故宮無論隸屬在行政院或文化部，都沒有降格的問題。至於改名，故宮現任院長吳密察昨赴立法院參與故宮審查預算時，強調故宮絕對沒有改名問題。

故宮博物院院長吳密察30日赴立法院參與故宮審查預算並備質詢，吳表示，一個禮拜以來，關於對故宮的報導，有幾項是完全誤導，「第一是故宮絕對沒有改名問題，即使行政院有問我，也是談對於像故宮這種重要博物館行政怎樣安排，但一直沒談改名問題。」吳也強調，以全世界有名博物館來看，的確沒有博物館直接隸屬在總統府下，而是在文化部門底下，只是採取什麼樣的形式是一個問題，「即使我們改隸文化部，這些工作也是既定工作，不會改變。」

針對故宮若更名或降格，與李永得言論，網友紛紛表示：「層級越低越容易拿出去偷賣」、「等一下被發現私下盜賣了、私自拿去賠給日本人了，或是換上贋品頂替了，就好笑了！」「變三級機關後，文物監督保安比較不嚴格也比較容易上下其手，等若干年後就會出現文物遺失找不到了的結果」、「改名應該只是動歪腦筋的第一步！這是預謀犯案啊！」「打算偷賣國寶意圖真明顯」、「是不是故宮改了名後，裡面的古董文物被貪腐政客運出國拍賣也沒事？」

(中時新聞網)