週一傳出川普政府有意加大制裁中國企業，加上華爾街獲利了結情緒濃厚，能源股領跌，航空、工業股亦表現不佳，美股回吐上週部分漲幅，四大指數僅費半獨強；終場美股四大指數漲跌幅介於-0.91~+1.21%；蘋果+2.11%、AMD+6.27%、台積電ADR-1.74%、聯電ADR+2.30%。

在上週五Nasdaq、標普齊創歷史新高的激勵下，週一台股以上漲50.56點的13,917.65點開出後，最高來到13969.39點，在權值股震盪走軟下，指數震盪走低，尾盤更在MSCI季度調整的影響下，最後一盤爆出1158.34億元的巨量，終場加權指數以下跌144.20點的13,772.89點作收，跌幅1.04%，成交量3,861.40億元。三大法人合計賣超327.28億元，外資賣超332.83億元、投信賣超11.4億元、自營商買超16.96億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量增，短線恐進行整理。

(2)、均線：5日線走平下彎，三日內若反彈站不回5日線，恐將持續整理。

(3)、技術指標：KD在11/27出現死亡交叉後，週一K、D持續走低，留意黃金交叉的買訊何時出現。

櫃買指數上漲0.79%，收在176.62點，相對強勢，未跌破5日線跌破前偏多操作為宜，支撐約174.1點附近，壓力約在178.6點附近。

觀盤重點，週一指數在獲利賣壓，加上MSCI權重調整盤後生效，最後一盤爆出1158.34億元的巨量，不僅權重調降與被剔除的個股下跌，新加入的成分股也有不少走跌，短線籌碼恐將整理，而指數出現爆量中黑K棒，三日內若反彈站不回5日線，短線恐將下探20日線支撐。

(時報資訊)