20201201中天新聞 【氣象】冷空氣減弱高溫略升 北部宜花20-23度

受東北季風影響，今天北臺灣濕涼雨多，中南部溫差大，氣象達人彭啟明表示，明(2日)起水氣逐步減少，雨勢緩和，周四(3日)下半天另一波冷空氣報到，降雨增加、溫度下滑，將連冷3天，空曠地區下探14度。氣象局表示，周四、周五水氣增多，溫度低，玉山有可能迎來今年首場初雪。

彭啟明在臉書指出，今天清晨低溫和昨天類似，空曠地區降到15、16度，都會地區18、19度，明天開始水氣逐步減少，但仍受東北風影響，北台灣仍有短暫雨，但雨勢緩和，西半部從多雲轉為晴到多雲，各地溫度回溫1、2度。

彭啟明說，周四下半天另外一波冷空氣南下，北台灣降雨增加，溫度下滑，周五、六(4、5日)清晨，北部空曠地區低溫有可能降到14、15度，都會地區17、18度。氣象局表示，周四、周五水氣增多，溫度下降，玉山有可能迎來今年首場初雪。

彭啟明表示，周日冷空氣稍減弱，回溫到下周一、二，有機會看到陽光，但緊著下周三、四，又將有冷空氣南下，近期都是一波波的冷空氣，趨勢上一波比一波強，短時間內很難有大幅回溫的跡象。

(中時新聞網)