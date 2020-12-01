很多人買彩券可能一輩子都碰不到一次中獎，但美國4名名校畢業生，竟連續18個月買刮刮樂都中獎，一共刮中66張彩券，贏得獎金超過600萬美元（約新台幣1.7億元），更創下一天兌換61張獎券的紀錄，他們的幸運奇蹟也引發警方關注，懷疑涉及違法，將介入調查。

綜合外媒報導，這4名高材生畢業於普林斯頓大學，以27歲名為蒙托利（Manuel Montori）的男子為首，他們共同創立一家名為Black Swan Capital 的公司。他們4人在華盛頓州、印第安納州及哥倫比亞特區等地，不間斷地購買刮刮樂，且持續中獎。

據悉，蒙托利已連續中獎18個月，接連括中66張刮刮樂，中獎金額逾600萬美元（約新台幣1.7億元），過去還曾創下一天中61張彩券的紀錄。

彩券行店員指出，4人購買前會先撥電話詢問店內還有多少刮刮樂，然後就將剩餘的全數買回，每間彩券行至少花4萬8000美元（約新台幣135萬），累積花費200萬美元（約新台幣5千600萬元）。

這4名高材生的奇蹟中獎紀錄也引發警方注意，已著手清查是否涉及違法，也有大學的統計學教授懷疑，這4人應是破解了彩券的中獎公式，才能有如此高的中獎率。至於被外界視為超級幸運的4人則在公開社群平台上表示，買彩券是為了進行一項研究，相關成果後續也會在社交平台上分享。

(中時新聞網)