藝人丁小芹涉販售假名牌包詐騙買家，遭法院依加重詐欺判刑2年6月定讞，原定11月25日須報到入監，但丁前往新北地檢署報到前，突然臨時以身體狀況為由向檢方請假，遭檢方駁回後落跑，至今從未現身，丁小芹昨(30日)主動向檢方表態今天會主動報到，為了防止她二度落跑，永和警分局昨天下午以主動前往新北地檢署取得檢察官核發的拘票，一旦上午丁小芹未報到，在檢察官指示立即上靠拘提

據了解，丁小芹今天主動和新北地檢署檢察官聯繫，表態明天會自行前往報到，由於永和分局按例每周一向檢方拿拘票，目前已取得丁小芹拘票。

分局透露，警方會尊重檢察官意願，若檢察官同意讓丁小芹明天自行報到，今天就暫不執行拘提，反之，有可能今天就會執行拘提行。

判決指出，丁小芹在2015年8月至10月間、2016年4月至5月間，在旋轉、蝦皮等拍賣網站平臺刊登不實拍賣訊息，讓12位買家陷於錯誤，分別下標購買13次，並陸續完成匯款、每筆金額728元至4萬0000元不等，丁小芹因而詐得款項。

部分買家收到仿冒商標商品，部分買家只收到品名不符或新舊程度迥異之商品，部分買家未收到商品，各買家才知道受騙，而報警處理；智財法院今年10月間判丁小芹2年6個月。

20201125中天新聞 丁小芹入監日神隱？！ 檢下通牒今未現身將拘提通緝

(中時新聞網)