政府開放萊豬進口，國民黨台北市議員羅智強點名民進黨立委吳思瑤，指她是台北市挺萊豬的第一名立委，並嗆要罷免。羅智強昨（11月30）日宣布，罷免吳思瑤網路總部成立，目標募集6萬8860個讚。

而目前該臉書粉專成立僅一天，按讚數就已經突破1萬5千人。對此，羅智強在臉書上表示，吳思瑤難道還看不出「台北市民對妳的憤怒嗎」？當吳思瑤生氣的説羅智強是為了選台北市長才要罷免她，「羅智強不禁想勸勸她，走出冷氣房、走上街頭吧」，好好聽聽人民的聲音，如果罷免吳思瑤能夠成為羅智強選台北市長的利多，那麼該反省的，不正是吳思瑤自己嗎？

羅智強表示，「我＋1」粉專距離離68,860讚的集氣目標，還差53,000讚，而68,860是罷免吳思瑤所需票數，希望大家繼續集氣，只要突破68,860讚，而吳思瑤還敢繼續在國會護航萊豬、投下同意萊豬進口的票，羅智強就會啟動第一階段罷免吳思瑤的連署！

該粉專引來許多網友回響，紛紛留言表示「記清楚了，人民才是真正的主人」、「把不適任的人淘汰吧」、「趁民意高漲，罷免吳思瑶趕快行動，人民是很容易健忘的」、「期待貴黨可以撥亂反正」、「說個笑話，第一名立委」、「國民黨一定要硬起來，把那不知羞恥的政客罷免掉」。

(中時新聞網)