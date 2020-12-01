伊朗革命衛隊

就在伊朗核武之父法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）11月27日遇刺後不久，再傳出伊朗革命衛隊高級指揮官沙赫丹（Muslim Shahdan）月29在敘利亞與伊拉克邊境遭無人機擊殺。

據《以色列時報》（The Times of Israel）和《國土報》（Haaretz）1日報導，伊拉克消息人士告訴阿拉伯衛星電視台（al-Arabiya News），沙赫丹的座車行經邊境時，無人機發動攻擊，而隨行的3名人員也遇害。不過，報導並未說明，是誰在幕後發動攻擊，但矛頭都指向以色列。

而據路透報導，兩名伊拉克安全官員分別說，沙赫丹的車上裝載了武器，從伊拉克越界進入敘利亞不久便遭擊殺。無論以色列或美國都指控伊朗和它的代理人，試圖經伊拉克走私武器到敘利亞和黎巴嫩，好對付以色列。

近幾星期來，針對伊朗的軍事行動迅速升溫，除了法克里薩德遇刺外，也不斷傳出敘利亞境內親伊朗戰士或是伊朗部隊遭空襲死亡的消息。

以色列軍事參謀長柯哈維（Aviv Kohavi）周日說，以方不會放鬆軍事行動，以阻止伊朗撐腰的戰士在敘利亞建立據點。據媒體報導和不具名的以色列軍官透露，這些行動包括對敘境伊朗相關目標，還有所謂的武器車隊發動數以千計空襲。

美國總統川普對伊朗抱持極端鷹派的立場，今年1月曾下令，出動MQ-9「死神」（Reaper）無人機，擊殺伊朗革命衛隊精銳聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）。整體來說，以色列認為，無論在政治或軍事上，川普都比拜登對他們採取較寬容的態度。也因此，以方或許感受到壓力，想趁拜登上台前，趕緊執行任何既定的計畫。

(中時新聞網)