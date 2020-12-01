桃園中壢窗簾工廠清晨大火所幸無人員傷亡。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園中壢窗簾工廠清晨大火所幸無人員傷亡。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市中壢區興仁路三段巷弄內一家窗簾工廠，1日清晨4時許傳出大火，該處為地上2層樓建築，桃園市消防局派出36輛救災車輛及警義消防129人前往灌救，所幸無人員傷亡，但現場火勢猛烈延燒讓附近住宅受到波及，火勢則在清晨6時15分獲得控制。

有附近居民上網po文，指出現場黑煙密布，已戴上醫療口罩直到早上7點多要出門上班時還是聞的到惡臭，且鼻孔甚至有黑煙粉塵，因為附近都是眷村國宅，也呼籲提醒附近的長輩若有出門得注意戴上口罩及清除鼻孔粉塵，至於詳細起火原因有待消防局火調科進一步調查。

(中時 )