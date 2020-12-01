桃園中壢窗簾工廠大火濃煙直竄 惡臭四溢民眾民眾叫苦 08:432020/12/01 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園中壢窗簾工廠清晨大火所幸無人員傷亡。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園中壢窗簾工廠清晨大火所幸無人員傷亡。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) 桃園中壢窗簾工廠清晨大火所幸無人員傷亡。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) 桃園市中壢區興仁路三段巷弄內一家窗簾工廠，1日清晨4時許傳出大火，該處為地上2層樓建築，桃園市消防局派出36輛救災車輛及警義消防129人前往灌救，所幸無人員傷亡，但現場火勢猛烈延燒讓附近住宅受到波及，火勢則在清晨6時15分獲得控制。 有附近居民上網po文，指出現場黑煙密布，已戴上醫療口罩直到早上7點多要出門上班時還是聞的到惡臭，且鼻孔甚至有黑煙粉塵，因為附近都是眷村國宅，也呼籲提醒附近的長輩若有出門得注意戴上口罩及清除鼻孔粉塵，至於詳細起火原因有待消防局火調科進一步調查。 (中時 ) #清晨 #桃園市 #現場 #消防局 #口罩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 菲律賓返台通緝犯桃監確診新冠 桃市衛生局回應了 08:422020/11/30 生活 高雄民族陸橋平面道明晨6點通車 工務局團隊親赴向民眾致意 17:362020/11/30 政治 今年跨年在中央公園及大里仁化公園 市議員憂心成防疫破口 21:222020/11/30 生活 雙主場跨年 台中視疫情調整 04:102020/12/01 地方新聞 8個月逾3000件 北市申請勞資調解數居全國之冠 17:142020/11/30 生活 北桃園三區房價 站穩2字頭 19:092020/11/30 財經 明天開罰！12月新制上路 日常3舉動恐讓荷包失血 09:572020/11/30 生活 明啟動秋冬防疫專案 進機場沒戴口罩開罰 15:322020/11/30 生活 桃園青年文化季 3大競賽飆熱血 04:102020/11/30 地方新聞 天上掉活人 國道駕駛嚇歪急閃 04:102020/11/30 社會新聞 社會熱門新聞 少女胃痛卻被解內衣聽診 乳房名醫稱「患肺炎」親手開扣子 - 社會 丁小芹入監前落跑仍神隱 上午二度報到 檢：沒到立刻上銬拘提 - 社會 84歲阿公嫖71歲嬤 性致高昂不戴套 兒讚「好欣慰」 - 社會 丁怡銘享特權？「洽公民眾都能停車」記者實測被攔 站崗員警打臉分局長 - 社會 人妻乳癌末期突「被離婚 」驚覺渣夫爽吃知名「豆漿千金」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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