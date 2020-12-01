外資近一周擴大調節金控股，累計近5個交易日遭外資大舉賣超的前4大金控股有中信金(2891)、兆豐金(2886)和玉山金(2884)及新光金(2888)。同期間獲外資青睞的金控股只有台新金(2887)和開發金(2883)。金控股遭外資調節，主要是受到MSCI（明晟）調整台股權重生效，法人陸續調節權值股。昨天玉山金(2884)收盤已經跌破季線，兆豐金在季線附近搖搖欲墜。

以兆豐金而言，今年前10月獲利的EPS仍有1.52元。據穆迪信評公司最新公布確認兆豐銀行之長期信用評等為A1，同時調升兆豐金(2886)控之長期信用評等至A2，並維持兆豐金控及兆豐銀行的展望為「穩定」。這也是隔了14年之後，穆迪首度調升兆豐金控的長期信用評等。

據穆迪表示，兆豐銀行擁有穩定的資本結構及健全的流動性架構，足以支撐國際經濟景氣復甦放緩可能面臨資產品質變化的壓力。而兆豐銀行相較於國內同業擁有較多國外分行，境外放款業務量高，有助於享有較高利差，挹注獲利。穆迪認為，由於兆豐金控資產九成來自兆豐銀行，且金控旗下子公司資本穩健、於經濟循環中保持穩定獲利、金控109年6月雙重槓桿比率維持112%，故穆迪將兆豐金控評等由A3調升至A2。

兆豐金前十月稅後獲利為206.36億元，稅後每股盈餘（EPS）達1.52元，10月底每股淨值為23.62元。兆豐金旗下兆豐銀行承做青年創業及啟動金貸款，支持青年打拚事業外，並辦理青年安心成家購屋優惠貸款協助青年購屋。

至於近期獲外資青睞的開發金，上周擬以每股23.6元、公開收購中壽的21.13%股權(10億股)，總計擬斥資236億元，資金來源將以子公司開發資本與凱基證券減資、舉債與自有資金合計支應，一旦完成本次收購，對中壽持股將超過55%於。公開收購的應賣並無鎖定特定人，但若應賣超過10億股上限，將按比例分配。

(時報資訊)