人生如戲，有時甚至比八點檔更加荒唐。屏東縣一位罹患乳癌四期女子在網上發文「我的天空崩了」，怒揭結婚15年的渣夫外遇行徑，她表示丈夫不顧她病危選在此時離婚，還發現他出軌已婚的舊情人「豆漿千金」，她不堪被遭背叛，因此怒揭發兩人惡性。

屏東一位女子在臉書社團《爆料公社（官方粉專專屬）》中發文表示，她與丈夫結婚15年，兩人育有雙胞胎女兒。而外遇會曝光，則是10月時丈夫自宜蘭返家，便以需要自己的空間為由，要求分房睡；事後原PO察覺丈夫手機訊息回很勤快，仔細一問後，丈夫卻見笑轉生氣朝她大吼「今天要戳破這扇窗的是妳」，隨後毫不遮掩，語氣不帶愧疚的坦承自己外遇。

面對丈夫外遇，原PO心寒寫道「我的天空崩潰了！我家雙胞胎的天空也崩塌了！」她不幸罹患乳癌，病況惡化至第四期，若無使用藥物治療隨時會撒手人寰，她站在與死神面對面的交界點，但丈夫卻不顧及她，更不顧兩人共同養育的雙胞胎女兒，每天跑在外頭與這位「豆漿千金」歡愉，實在難息怒火。

原PO細細調查後，才發現與丈夫共譜婚外情的女性則是他國小時曾仰慕的對象，丈夫透過友人再次聯繫上已婚的「豆漿千金」，兩人如同天雷勾動地火，執意破格交往。

原PO更發現，豆漿千金的丈夫也知情她外遇，但礙於長輩壓力仍未離婚。原PO表示，她與丈夫目前已離婚，但她實在不甘獨自肩負這些屈辱，因此選在網上公開其惡性，更寫下「讓你們紅」、「你們咎由自取」等語，同時也向眾網友表示，她會重新站起來的，請大家不要擔心。

(中時新聞網)