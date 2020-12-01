高雄市長陳其邁8月24日就任，喊出要2年拚4年，施政成績如何引發各界關注。今（12月1日）是陳其邁上任正式滿百日，民進黨給了85分、無黨團結聯盟給60分，國民黨則認為不及格。

韓國瑜6月遭罷免後，陳其邁辭去行政院副院長一職，參與高雄市長補選，打敗國民黨候選人李眉蓁、民眾黨候選人吳益政，8月24日正式就任。

陳其邁今日就任滿100天，據《自由時報》報導，高雄市議員民進黨團總召韓賜村認為，陳其邁施政有魄力，答詢從容、專業且態度誠懇，但在人事安排上待加強，所以給了85分。高雄市議員康裕成指出，陳其邁到處剪綵、動土，都是「前人種樹後人乘涼」，但也期許他能替未來的高雄留下令人驕傲的建設，並給出「甲下」的評分。

無黨團結聯盟總召朱信強則表示，陳其邁團隊並沒有突出的表現，且在萊豬等民生議題上態度不明確，感覺沒擔當，只能勉強60分及格。國民黨團總召蔡武宏說，這100天來高雄發生很多事情，例如萊豬、輕軌爭議、工業管線問題等，批市府團隊呷緊弄破碗、完全脫線，表現不及格。

2年拚4年，陳其邁坦言就是在跟時間賽跑。日前他在臉書表示，在這將近一百天的日子裡，包括農業保險加碼20%、仁武產業園區動工、全國首創的24小時夜間托育中心與高齡整合長期照護中心等，都已經在運作，正一步一步努力改革，這是高雄市民再次給予、一生唯一一次的機會，會盡力不讓市民失望。

(中時新聞網)