曾在2年前精準預言今年會有疫情劫難及川普連任失利的英國靈媒阿烏朱拉（Nicolas Aujula），日前公開2021年的預言，其中包括一名男性世界級領袖恐被暗殺、好萊塢男星湯姆·克魯斯可能會出現心臟問題。

根據《太陽報》報導，倫敦一名35歲的男性靈媒阿烏朱拉，曾於2018年預言，2020年全球將遭遇疫情劫難，以及美國總統川普連任失利，近日他公開對2021年的預言，他表示，看到的某些預言景象非常具體，但有些則傾向於開放解釋的象徵性預言，像是隱藏在夢中的訊息一樣。

阿烏朱拉表示，2020年肆虐全球的新冠肺炎，2021年元旦過後將趨於平緩，感染率將會隨著春天到來逐漸受到控制，但病毒造成的恐慌與社交限制恐將持續至2022年才有可能會結束。

阿烏朱拉也透露幾個2021年的重大預言，包括一名男性世界領袖將會遭到暗殺，但無法知道確切的對象是誰；另外知名男星湯姆·克魯斯可能會出現心臟問題或是經歷分手的心碎；而與丈夫哈利王子一起脫離皇室的美國演員梅根恐上電視將英國皇室的黑暗面公諸於世。

阿烏朱拉也預見好萊塢女星娜塔莉波曼（Natalie Portman）與名媛金·卡戴珊（Kim Kardashian）可能邂逅發展出女女戀，「也許她（卡戴珊）會和肯伊威斯特（Kanye West）分手？」

阿烏朱拉也分享自己過去的預言，其中包括2020年的「黑人的命也是命 (Black Lives Matter)」的抗議活動、川普連任美國總統失利，以及全球疫情大爆發等。他也解釋，先前沒有提早警告眾人疫情的事，是因為2018年時他的腦海中僅有「流感」（flu）一詞，但他知道這不是他要找的詞，不過礙於預言景象的限制，因此與他人交談時，只能以流感一詞取代。

(中時新聞網)