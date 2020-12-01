秋冬病毒肆虐，是感冒的高峰期，但遇上小小孩感冒鼻涕狂流，卻又不會自己擤鼻涕該怎麼辦？感冒期間一定要幫小孩吸鼻涕嗎？弘森診所吳書毅醫師表示，鼻涕是因病菌刺激鼻黏膜所造成分泌物增加的狀況，幫助孩子吸鼻涕的目的在於協助孩子舒緩鼻腔的不適，但實際上吸不吸鼻子不會影響感冒病程長短，最重要還是要提升自己的免疫力、戰勝病菌才會痊癒喔！

秋冬是病毒肆虐的感冒高峰期，每當小小孩出現呼吸道症狀卻又不會自行擤鼻涕，吸鼻器就派上用場。吳書毅醫師表示，吸鼻涕雖能暫時緩解不適感受，但錯誤使用吸鼻器卻也可能讓小小孩更加難受，因此，在使用吸鼻器前應先具備正確的觀念！

觀念一：吸鼻涕的目的在於幫助紓緩鼻腔不適，而非治療。

由於小小孩不會擤鼻涕，家長使用吸鼻器的重點在於幫助孩子清除鼻腔內過多的黏液，以幫助降低不舒服的感受；但實際上，幫孩子吸鼻涕並無法縮短病程、也無助於感冒痊癒的，必須等待身體免疫系統戰勝病菌才能恢復健康。

觀念二：鼻涕吸不完，吸完鼻涕很快又會有新鼻涕產生。

鼻涕是為了阻擋病菌入侵而產生的，當鼻腔中有病菌感染時，鼻黏膜就會分泌鼻水、黏液以包覆病菌、把病菌沖出去；因此，在感冒生病期間，只要病菌尚未被免疫系統消滅，鼻水、鼻涕就會持續分泌以阻隔病毒，所以會感覺吸完鼻涕沒多久，鼻腔很快又都是鼻涕，所以強求「把鼻涕吸乾淨」是很不實際的做法喔！

觀念三：吸鼻器不是吸力越強越好，吸太大力可能造成鼻黏膜腫脹而更吸不出鼻涕。

孩童的鼻黏膜較為脆弱，若使用過強的吸力或是吸管口過度伸入鼻腔內都可能刺激鼻黏膜而導致腫脹、甚至出血，不只吸不出鼻涕，還會讓小孩感覺更難受。

觀念四：先濕潤鼻腔再吸鼻涕效果更好，例如洗澡後是吸鼻涕的好時機。

吳書毅醫師提醒，使用吸鼻器前很重要的一點就是要先濕潤鼻腔，太乾、太黏、太濃稠的鼻涕並不容易吸出來，且可能造成鼻黏膜受傷；因此建議吸鼻子前可以裝一杯溫熱水，讓小孩在水杯上呼吸溫熱、濕潤的空氣，亦可嘗試滴1至2滴生理食鹽水在鼻中，以軟化黏稠鼻涕；另外，洗澡後再吸鼻子也是一個很好的時機，藉由浴室溫熱濕氣稀釋鼻腔分泌物，更能事半功倍。

感冒期間一定要幫小孩吸鼻涕嗎？使用吸鼻器的注意事項，醫師一一提醒解答。(圖/健談提供)

吳書毅醫師叮嚀，吸鼻器算是一種治標不治本的輔助器材，主要目的是幫助小孩可以舒服一點度過感冒病程，但實際上有沒有幫孩子吸鼻涕對於復元快慢並無影響。因此，若小孩可以接受吸鼻子，那當然可以適當使用；但若每次幫孩子吸鼻子都會造成孩子哭鬧不休、極度恐懼，那麼不吸鼻子也無妨喔！（編輯梁惠明）

(中時新聞網)