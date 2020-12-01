43歲男星黃曉明因出色外貌被封為「大陸第一小生」，日前他才奪下金雞獎最佳男主角，是他時隔7年再度封帝，當時曝光的模樣也引起討論，據知黃曉明是為了拍攝新片《戴假髮的人》，不但為戲蓄鬍，還以極端的方式減重10公斤，引起心臟不適，差點在片場出狀況。

《戴假髮的人》導演董越日前在微博有感而發，透露黃曉明為了新角色正在節食，加上連續幾天都不眠不休地熬夜拍戲，在片場時多次出現心臟不適的狀況，「見他趴在戲用道具上，臉色慘白，用很微弱的聲音對我說：『我想休息數分鐘！』」董越感慨，黃曉明拿到影帝「這份榮譽他值得應有。」

而黃曉明也回應，會心臟不適，是因為他太急著減肥，「我用斷食療法去減，可能是因為時間太快，又不吃飯，結果身體缺少了鹽分及糖分」，導致身體虛弱，又加上熬夜，才會引起心臟不適，目前他已經瘦身10公斤，但距離目標15公斤，還有5公斤的努力空間。

黃曉明為新戲蓄鬍減重。(圖/翻攝自董越微博)

得知黃曉明拿下金雞影帝時，董越也曾發文祝賀他，「恭喜曉明！跟他一起拍戲的這些日子，能深刻感受到他對工作的認真對待和對自己的嚴格要求，最佳男主角實至名歸！」字裡行間盡是對黃曉明的肯定，而黃曉明本人也轉發貼文，感謝董越，「我們繼續努力！」態度十分敬業。

(中時新聞網)