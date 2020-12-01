57歲男星甄子丹過去以《葉問》系列電影聞名，最近他驚喜現身歌唱節目《蒙面唱將猜猜猜》，大秀熱愛音樂的一面，面具還沒拿下前他透露，早年名導王晶找他拍電影，他因為理念不合，不喜歡速食型的電影就拒絕對方，退回酬勞，後來一度窮到戶頭只剩港幣100元（約368元台幣）。

甄子丹最近化身為「和平哥」到《蒙面唱將猜猜猜》獻歌喉，他透露早年商業大片導演王晶曾找他合作，然明白王晶的作品多半為商業價值取向，拍攝速度又快又急，和甄子丹的理念不相同，所以就婉拒對方，甚至出馬自己開拍電影。

甄子丹透露後悔當年拒拍王晶電影。（圖／翻攝自秒拍）

後來現場來賓問甄子丹，之後自己出來拍電影有賺錢嗎？他坦言：「賠了一塌糊塗」，最窮的時候銀行卡裡只剩100元港幣，飯都吃不上，另有人虧：「那當時王晶笑了嗎？」甄子丹又大方說：「當然想起來我現在很後悔了，早知道我就把錢不退回去了，所以年輕人還是別要輕易衝動」。

甄子丹上節目，自曝過去曾因理念不合婉拒拍王晶電影。（圖／中時資料照片；翻攝自甄子丹微博）

甄子丹說，後來為了理想，他為了那部電影導演、演員、剪接、音樂、道具都自己來，最後還是慘賠。另有來賓問他《葉問》會拍到第幾部？甄子丹打趣說：「那個演員呢，他拍了4部《葉問》呢，我覺得他已經差不多了」，並表示之後會將重心放在時裝動作武打片」，間接宣布《葉問》不會再拍續集。

(中時新聞網)