陸媒《環球時報》1日社評指出，澳洲總理莫里森攻擊中國外交部發言人趙立堅抨擊澳軍人屠殺阿富汗平民的一條推特，要求中方道歉。不僅被中國外交部斷然拒絕，而且遭到中國民間嘲笑。澳現在擁有一個粗魯、狂妄的政府，同時擁有一批顯然缺乏自知之明的政治和輿論菁英。更放話澳洲，作為美國一隻戰犬，最好克制為虎作倀的囂張。尤其是它的軍艦別來中國近海逞能。否則早晚要吃虧。

社評稱，就在莫里森發飆之前，澳洲貿易部長伯明罕表示，坎培拉正在積極考慮向WTO狀告中國就澳大麥徵收關稅。美國和英國都有聲音支持澳洲，指責中國通過貿易懲罰脅迫澳洲。

社評表示，北京從沒有把中澳貿易與兩國的政治公然聯繫起來，中方徵收澳大麥關稅的原因是傾銷和政府補貼，中方還因傾銷的原因以保證金的形式臨時加徵對澳葡萄酒的關稅。另外澳洲木材裡有蟲子，威脅到中國的生態，澳龍蝦裡面鎘的含量超標，就貿易說貿易，完全不怕澳洲人去WTO鬧。

社評強調，真實情況是，過去中澳關係好，中國社會對來自澳洲的進口沒怎麼計較，讓它占了一些超規則的便宜。如今坎培拉對中國施行「惡狼政策」，成為美國打壓中國戰略最猖狂的幫凶，當然也要重新審視對澳態度。今後按照規矩來，這就是回答。

社評認為，澳洲在西方國家裡帶頭制定針對中國的所謂《反外國干涉法》，更是率先公開將華為設備排斥在5G網路建設之外，它還是幾乎每一個西方國家連署反華提案的急先鋒。中國從未主動惹過澳洲，兩國原本也沒有過任何「梗結」，坎培拉對華之惡不僅讓中國社會驚詫，而且實在把中國人噁心著了。現在一提起澳洲，很多中國人就覺得像是吞了一個蒼蠅。

社評狠酸，澳洲非常高調地攻擊中國人權，要說的是，新疆的事，還有香港的事，從不同的立場和價值觀可以有不同解讀，時間將做出裁判。但是澳洲軍隊在阿富汗屠殺39名平民和俘虜，這拿到哪裡理論，都是戕害生命、踐踏人權的鐵案。莫里森政府居然有臉把自己擺到人權的道德高地上，這得需要有多麼畸形的傲慢和無恥才能幹得出來。

社評認為，對於中澳關係，中國社會上如今變得充滿了「愛怎麼的就怎麼的」的氣氛和無所謂。那個國家的對華態度中盡是些以怨報德、以惡報善的東西，跟它掰扯善惡太累了，也太不值了。它願意與中國做生意就做，不願意拉倒，其他的，政治、軍事、文化，都請離中國遠遠的，就當兩國沒在一個星球上。

(中時 )