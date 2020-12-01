民進黨桃園市議員王浩宇在臉書稱賣場美牛含瘦肉精，遭家樂福狠打臉後，又再爆該賣場的美牛在飼養過程就是有使用萊克多巴胺。對此，宅神朱學恒同情該賣場遭遇，直言現在民進黨說「你是萊牛，你就是萊牛，你辯解也沒用」！民進黨這樣破壞台灣人討生活的機會，是不是才叫中共同路人？

王浩宇近日稱，家樂福的飼穀飼料美國無骨牛小排「有瘦肉精」，但被點名的中壢家樂福貼出SGS檢驗報告，自清萊劑「零檢出」。王浩宇卻不死心，30日在臉書仍咬定「家樂福美牛在養殖過程中，確實有使用萊克多巴胺」，更稱「因為某些政黨不斷操作讓民眾恐慌，讓廠商無法真正的跟消費者溝通清楚相關的使用，糟蹋非常好吃的美國牛肉，很可惜」。

對此，朱學恒在臉書發文表示，民進黨現在鼓勵各地各處側翼魚肉鄉民就是啦！每個都來作圖抹黑，拿出SGS檢驗報告也沒用！我說你是萊牛，你就是萊牛，你辯解也沒用，這樣破壞台灣連鎖店，台灣廠商，台灣商人的討生活的機會，這是不是才叫中共同路人？

底下網友也神分析，「民進黨的邏輯就是，要說各種通路所賣的美牛長期以來『未檢出』其實就是吃了萊劑的美牛代謝掉，以此來類推吃了萊劑的美豬也是沒問題的，反正你也無法證明吃了萊牛之後，生病或過世的人是不是因為萊劑的關係，總之就是一個類推的概念」。

還有網友同情這大賣場的遭遇，直言「估計這賣場不敢反駁…不然就跟『皇家』一樣慘」、「他是有多希望被罷免啊⋯⋯好吧，對他來說被罷免可能可以大大增加他的台灣價值，對於升官發財真的是大加分」、「感覺就是整個欠罷免⋯催票催很兇」！

(中時新聞網)