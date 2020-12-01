【愛傳媒楊秉儒專欄】對於促轉會的存在，其實我還蠻開心的。

尤其是看他們為了扭曲史實，硬要將當年接受中國共產黨命令，輾轉到台灣潛伏，進行隱蔽戰線工作。

後因台灣籍的蔡孝乾（彰化人）變節揭發而陸續被逮捕槍決的中國共產黨諜報人員當作台獨英雄膜拜，卻因為改革開放後的中國大陸不再避諱談論過去那段歷史而將史料公開。

更於2013年在北京市海淀區北京西山國家森林公園建立了「無名英雄廣場」，紀念846位當年在台灣被國民黨政府以匪諜罪名處決的「隱蔽戰線烈士」，搞得自己尷尬不已，著實覺得各位都是自找苦吃。

這些年來，民進黨與促轉會一直說對岸的「隱蔽戰線烈士」資料是抄台灣於1999年落成的綠島人權紀念碑、以及2013年舉辦的「遲來的愛——白色恐怖時期政治受難者遺書特展」所公布的名單，然後說中國共產黨在吃台灣豆腐；其實，到底是誰在吃誰的豆腐啊？

其實，若真的認為對岸在吃你們民進黨與促轉會的豆腐，那就把所有相關史料解密公開，讓我們這些後人好好進行交叉比對與勘誤啊！怎麼你們一天到晚想方設法地不讓後人看到完整公開的史料呢？

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)