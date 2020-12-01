【愛傳媒黃珊珊專欄】天氣轉涼，全球疫情確診數依然居高不下，每天都有五、六十萬的確診病例，11月30日中央疫情指揮中心也宣布台灣新增24例境外移入病例，是今年以來單日確診數的第三高。

面對Covid-19來勢洶洶，我認為這是一個警訊，不僅需要時時刻刻提醒，防疫工作更是不能鬆懈，但在疫情之下，大家還是要學習與疫情共存，確保經濟發展和維持新常態的生活步調。

面對國外疫情沒有和緩，我們依照指揮中心指示，從12月1日開始執行《秋冬防疫專案》，民眾進入八大類公共場所需要佩帶口罩，違規者最多可能被罰款一萬五千元。

然而，開罰不是主要目的，而是希望每一位民眾都有責任心，不讓自己成為防疫的破口。

雖然受到疫情影響，但是我們也推出「台北加碼GO」補助，協助受到衝擊的觀光產業，也讓民眾有機會到台北來玩，不論自由行或是團客，只要在台北旅遊、住宿，每個人都有1000元補助。

面對疫情不僅要嚴戰以待，更要學習與敵共存，確保防疫同時也不讓疫情影響正常的產業發展與生活，這樣的目標非常艱難，但很慶幸北市府有最頂尖的團隊一同努力，我也相信台北市民有一定的防疫觀念，一起守住疫情。

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)