展望2021年台灣經濟，儘管財經單位預測成長率普遍看好，但民心卻樂觀不起來？《遠見》30日公布「台灣民心動向大調查」結果顯示，四成民眾認為2021年經濟變差，高於看好的民眾（37%），且樂觀程度與年齡成反比，愈年長的人愈悲觀，這種世代差異現象，恰似疫後經濟結構變動呈現的「K型復甦」。

世代期待的差異，同樣發生在「個人財務」方面，近1／3民眾自評財務狀況會變好，高於認為會變差的族群（31％），其中40歲以下族群特別有期待，20～29歲甚至高達62％覺得會變好，30～39歲也有45％覺得會變好。

這份調查也發現，若是兩岸經濟與發展大PK，52％的國人認為大陸經濟發展較有競爭力，高於認為台灣較優的35％；在關鍵產業方面，62％民眾認為台灣科技業較有競爭力，遠高於認為大陸較強的25％。

經歷2020年的中美貿戰、疫情肆虐，台灣民心顯然已經轉變，世代差異日益擴大。據《遠見》的觀察，世代差異符合疫後經濟結構變動呈現的「K型復甦」，K型上端是資通訊網路產業，網路與電腦相關產業不斷上揚，數位素養較佳的年輕世代，未來一年將有機會發揮；相對地，K型下端傾向傳統實體產業，年紀較高族群，面對既有模式改變，出現未知與不安。

對照調查結果，民眾對於2021年國內整體經濟，看壞比例高於看好比率，其中20～29歲族群最看好（47％），但樂觀指數隨年齡升高而遞減；反觀52％的國人認為大陸經濟較有競爭力。

儘管看壞明年整體經濟的人較多，但悶壞的國人對未來解禁後國外旅遊仍有所期待，據調查，42％疫後解禁最想去的國家是日本（42％），大幅領先大陸、韓國。

(工商 )