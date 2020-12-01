台北市中山區雙城街一棟公寓5樓的女住戶日前下班回家時，發現家中牆壁竟出現大片裂縫，磁磚幾乎整塊爆裂，嚇得她驚呼「怎麼家裡破了洞」，趕緊帶母親逃離家中，事後發現是住家隔壁的療養院在做拆除工程，怪手疑似作業疏失，不慎把公寓牆壁也拆了，建商目前已登門道歉，表示會負起全責。

女住戶家中的牆壁遭隔壁拆除工程的怪手打穿。（圖／翻攝自市議員林亮君臉書）

該女住戶的媽媽27日晚上看到房間牆壁上出現非常大的裂縫，磁磚似乎一碰就會掉下，深怕裂縫會加大，牆壁恐整片崩落，趕緊告知女兒後，兩人趕緊離開家中；女兒事後照片放在網路，向市議員林亮君陳情，她說，住在這棟公寓已經快30年，當下看到時嚇傻，只說「怎麼家裡破了洞」，甚至可以從裂縫看到外面。

女住戶家中的牆壁遭隔壁拆除工程的怪手打穿。（圖／翻攝自 市議員林亮君臉書）

「好像地震一樣，我受不了趕快跑出去，不敢在家裡。」女住戶指控住家旁邊的療養院正在做拆除工程，11月初開始工程，27日時公寓2樓突然斷水，當晚她就發現家中出現大面積裂縫；林亮君30日通知建管處、環保局、警察局到場勘驗，建管處將案子列管等待評估，若後續評估有公共安全之虞，有可能要給予廠商停工處分。

施作工程的建設公司事後已向公寓住戶表達歉意，並表示會積極處理，負起全責修復好。

(中時新聞網)