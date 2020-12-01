中共中央機關報《人民日報》國際專欄「鐘聲」1日刊文指出，連日來，澳洲各界和國際社會紛紛強烈譴責澳軍人涉嫌戰爭罪行。然而，澳洲一些政客如坐針氈，竟倒打一耙，發起對中方的無理指責。阿富汗人民的生命理應得到尊重。澳方欠阿富汗人民一個交代、欠世界一個交代。奉勸澳方正視問題，不要轉移視線，推卸責任。

鐘聲稱，澳洲國防軍督察長辦公室發布報告披露的細節，令人震驚和毛骨悚然，這等殘害阿富汗無辜平民和俘虜的行徑，嚴重違背國際公約和人類良知。

鐘聲表示，對於澳洲一些軍人的殘暴行徑，澳洲各界和國際社會無不表示憤慨，強烈譴責的聲音比比皆是。澳前總理陸克文日前發表聲明強調，任何在阿富汗犯下戰爭罪的軍人以及任何試圖掩蓋這些罪行的人，都必須被繩之以法，受害者家屬必須得到賠償。《澳洲人報》頭版文章指出，這是「澳軍事史上可恥的一頁」。俄羅斯外交部發言人札哈羅娃表示，「報告內容令人震驚」，澳軍人在阿富汗犯下的罪行削弱了澳洲的國際地位。

鐘聲指，針對澳方為求轉移矛盾而無端指責中方的行徑，網友紛紛表示支持中方的正義立場，明確指出：中國外交部發言人的帖文是「依據澳方的報告和一些澳軍人在阿富汗對該國平民犯下的戰爭罪行做出的準確描述」。

鐘聲認為，澳洲政府現在應該做的是深刻反思並將凶手繩之以法，向阿富汗人民做出正式道歉，並向國際社會鄭重承諾永不再犯這種可怕的罪行。但是，澳洲一些政客卻氣急敗壞、倒打一耙，暴露出其十足的虛偽本性。難道澳洲一些軍人殘害阿富汗無辜平民和俘虜無罪，而譴責這種罪行反而有錯？

鐘聲強調，澳洲一些政客一向以所謂「人權衛士」自居，實則大搞雙重標準。他們應該反躬自省，多想想如何採取措施解決自身存在的嚴重違反人權、違背人類公理的問題，停止藉人權問題干涉別國內政，停止搞政治操弄那套把戲。

(中時 )