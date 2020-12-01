前主播呂佳宜笑容甜美，有「甜心主播」的稱號，曾任職緯來體育、非凡新聞台，後轉戰電商直播，時常透過網路分享生活。她最近帶著愛女到飯店玩水，罕穿低胸泳裝，極品好身材全被拍下，讓網友看了直呼：「是姐姐吧！哪裡像媽。」

呂佳宜30日在臉書曬出一家人去新竹知名飯店度假的照片，「第一站衝泳池，寬敞的空間，三大池大人、小孩、SPA一次滿足，臭小鬼玩到不想起來！」畫面中，呂佳宜難得換上黑色連身泳裝，微微傾身與女兒合照，胸前開深V的設計展現豐滿上圍，深溝盡露，兩側挖空襯托ㄦ字腰，下擺高衩突顯纖細長腿。

呂佳宜穠纖合度的體態驚艷大批網友，紛紛留言讚賞：「身材也是太好了」、「辣媽無誤」、「女神就是女神」、「好兇」，對此呂佳宜謙虛地回應：「我努力控制飲食中，我胖五公斤！」指自己的手、腰內肉及肚子還不合格。

呂佳宜離開主播台後，轉戰電商開節目，她說儘管新聞台主播工作很穩定，曝光度也高，她還是希望自己不斷成長，尤其媒體面臨轉型與挑戰，電商、影音媒體是現今趨勢，更想在電商的新興平台上，繼續以新聞工作者的角色替社會大眾把關。

(中時新聞網)