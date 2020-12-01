進入12月第一個交易日，台股加權指數1日開盤，開高在13,810.55點，站回13,800點關卡。台積電（2330）開在489.5元，大漲9元，帶動大盤漲幅一度擴大逾百點，MSCI季度調整結束，台股重回個股基本面表現。

受到基金經理人在月底進行資產組合配置再平衡的影響，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數11月30日走勢疲軟、但仍是史上最佳的11月份，由蘋果、超微等科技類股逆勢走強。

道瓊工業平均指數11月30日下跌0.91％（271.73點）、收29,638.64點；月K線跳漲11.84％。

那斯達克指數下跌0.06％（7.11點）、收12,198.74點；月K線跳漲11.8％。費城導體指數上漲1.21％（31.93點）、收2,663.49點；月K線跳漲18.58％。

元富投顧指出，展望2021年，市場以較樂觀看待明年的股市表現，以美股為首的火車頭，投資人對疫情過後，包括汽車、百貨、航空、零售、房產建設、鋼鐵，皆認為會明顯復甦，股價也提前反應。

尖牙股、蘋果、亞馬遜、谷歌、臉書、特斯拉等對2021年也都樂觀預期，而美股若維持多頭格局將擴散至歐洲、亞洲各國股市，台股又是最直接受惠，即台股明年GDP可以上修至3.58％，企業獲利也有10～15％成長利潤，台股當然可以順利挑戰14,000點，朝15,000點邁進。

(工商 )