中央流行疫情指揮中心公布自今（1日）啟動秋冬防疫專案，民眾進入8大類場所將強制要求佩戴口罩，新北市長侯友宜上午8時許前往板橋車站視察。（葉書宏攝）

中央流行疫情指揮中心公布自今（1日）啟動秋冬防疫專案，民眾進入8大類場所將強制要求佩戴口罩，新北市長侯友宜上午8時許前往板橋車站視察。（葉書宏攝）

中央流行疫情指揮中心公布自今（1日）啟動秋冬防疫專案，民眾進入8大類場所將強制要求佩戴口罩，新北市長侯友宜上午8時許前往板橋車站視察。（葉書宏攝）

中央流行疫情指揮中心公布自今（1日）啟動秋冬防疫專案，民眾進入8大類場所將強制要求佩戴口罩，新北市長侯友宜上午8時許前往板橋車站視察，他強調，中央地方通力合作，若勸導不聽一律嚴格執法開罰3000元至1萬5000元。

侯友宜說，秋冬防疫專案啟動，中央、地方通力合作強化防疫，8大高風險場所一定強制佩戴口罩，包含醫療照顧、教育、大眾運輸、休閒娛樂等，今（1日）特地到大眾運輸地點視察。

一旦進到場域內就要佩戴口罩，若勸導不聽一律嚴格執法，依違反《傳染病防治法》開罰3000至1萬5000元。

侯友宜也呼籲，民眾前往8大場所一定要佩戴口罩，秋冬防疫專案期間，民眾嚴格遵守、市府嚴格執行，只要勸導不聽一律開罰，視察過程中有看到少數民眾未佩戴口罩，要求相關單位立即去勸導，自4月13日即規定搭乘大眾運輸要佩戴口罩，未來會越來越嚴格。

(中時 )