針對行政院前發言人丁怡銘到北市警局中正二分局接受訊問的特權風波，國民黨革實院長羅智強今在臉書表示，雖然大家把矛頭指向台北市警察局，但他想說的是，最可議的是「丁怡銘的特權心態」。

羅智強PO出附註「坦蕩則無懼」、自己被K頭的新聞截圖說，他想從他自己的一個故事說起。2013年，他因為抨擊國會議長關說司法而辭去了總統府副祕書長，後遭檢方以馬英九涉及洩密傳喚，剛好葉慶元打電話給他，問他最近好不好？他說不算好，但日子總得過下去。

他說，他提到了他剛接到檢方通知，要他下午去接受偵訊。葉慶元說：「你要被偵訊，都不先找律師諮商哦？你過來吧，我給你點意見。」他就去找了葉慶元，葉指點了一些應對檢方的注意事項。他準備離開時，葉問他，怎麼進地檢署？他一臉疑惑？怎麼進？就走進去啊？葉說：「哦，你不知道地檢署外已被反馬群眾包圍，你走進去，可能會被打耶！」

羅智強說，他楞了一下，他真的沒想過這個情形；但就算如此，他還是只能走進去啊！檢方又沒有「貼心的」告訴他，有停車場可以讓他停。一路上，他就在想，會不會被打？如果會，他怎麼樣的被打？是輕打還是重打？

他說，結果他一進地檢署，就被反馬的群眾巴頭，算是「輕打」吧！媒體問他，被民眾巴頭要不要回應？他只淡淡的說：「此時，站在馬英九對立邊不需要勇氣，但站在馬英九這一邊需要傻氣。」

羅智強強調，他想說的是，當時的他從總統府副祕書長卸任，就是平民，當時還是馬政府執政；他沒有用任何特權，就是坦蕩蕩地「走」進地檢署，就算被打，也是雖千萬人吾往矣！而已經不是行政院發言人的丁怡銘，卻可以有一般民眾無法擁有的「禮遇」，這正反應了民進黨官員，從上到下，從在任到卸任一貫的「特權心態」，這才是這個黨最讓人看不起的地方。

(中時 )