飛沙國小龍鳳獅陣大頭佛單手翻滾的絕活。(臺南大學提供)

109學年度全國各級學校民俗體育競賽11月29日在吳鳳科技大學進行第二天賽程，去年始設的「菁英賽」也點燃戰火，彰化芳苑國中在競技舞龍混合組順利獲得特優「七連霸」，也在菁英賽擊敗歸南國中拿下菁英賽金質獎2連霸。

開幕典禮吳鳳科大學務長林明輝代表校方致歡迎詞，感謝各路「英雌好漢」齊聚一堂比賽，尤其大清早便鼓聲隆隆，可見賽事的激烈和精彩。吳鳳科大本著取之社會、用之社會的精神，年年協助這項比賽進行，希望明年有更多的學校參賽，讓這項比賽一年比一年壯大。

登場的有文陣、臺客獅、醒獅和舞龍四大項，來自金門的中正國小鼓吹陣由校長蔡雪芳率隊，一行人38人渡海參賽，據指導老師李麗娟表示，今年比賽未獲縣政府補助，二十幾萬元經費都靠自籌，還好小朋友們很重視這項比賽，大家全力以赴，也順利拿下特優獎，9點多一賽完，馬上驅車趕赴台中搭下午3點飛機返回金門，中途犒賞小朋友品嚐麥當勞，這是小選手最大的願望，因為金門沒有麥當勞和肯德基。

臺客獅分臺灣獅和客家獅兩項賽事，兩者的差別在那裡? 最簡單的分別是看獅嘴，客家獅開口，臺灣獅閉嘴。臺客獅的比賽，國小組很多都推出場面熱鬧的龍鳳獅，由大頭佛主導，率領龍、鳳一起戲獅的劇碼。客家獅喜歡導入孫悟空「弄獅」，很多學校刻意加入客家元素，比如俗稱粄條的「面帕粄」，還有客家布，從獅子面相和道具，一看便知是「哈客」獅。

下午登場的菁英賽，取舞龍、醒獅和臺客獅3項、6個組別的前兩名特優學校PK，取得優勝的可以獲頒「金質獎」，名符其實的全國最優。舞龍方面，國小競技男女混合組，來自澎湖的70人小校外垵國小，去年亦入選菁英賽，身高一米五的小不點許誌軒仍是三朝龍珠手，他以前跟翻的起手式揭開比賽序幕，可惜不敵新北市文德國小，屈居菁英獎，金質獎頒給文德國小舞龍隊。

國中組競爭最激烈，芳苑國中去年的冠軍龍珠手洪立芹仍在陣中，具民族舞蹈基礎的她以輕柔漫妙的步划，率領群龍展開一場動感十足的表演，相較於歸南國中的斯文優雅，更能擄獲裁判高舉優勝旗。

醒獅組比賽國、高中雙獅混合，二林工商擔任獅尾的選手，除了要顧到技術，見前面獅頭同伴的鞋子踩到後腳跟，還要伸手幫他穿好鞋，如此顧此又不失彼，裁判給了他們金質獎，高市大榮高工獲得菁英獎。國中組由能夠「猛獅馮河」的桃園大崗國中獲得金質獎，台南市忠孝國中獲菁英獎。

另一項臺客獅菁英賽分單獅和多獅男女混合兩組，單獅組由雲林龍潭國小和飛沙國小兄弟鬩牆，飛沙國小的大頭佛滿場翻跟斗，獅頭更是架勢十足，有如大人操演，順利拿下金質獎。另一組雙獅男女混合比賽由新竹縣新港國小擊敗飛沙國小，阻斷飛沙國小的雙料冠軍夢。

這項比賽12月5、6日移師臺南大學舉行，比賽扯鈴、跳繩和武陣3項，歡迎對民俗體育有興趣的民眾前往觀賞。

(中時新聞網)