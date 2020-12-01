被國際誇讚優秀的台灣健保，如今面臨破產危機，不得不調漲健保費，首要對象就是長期旅外的僑胞或國人，最知名的例子，正是曾多次特地返台用健保做重大手術的黃安，也因此這款調漲方式被暱稱「黃安條款」，此規定不僅引發熱議，也讓黃安勃然大怒，而有對岸網友問他何不改投大陸的醫保，卻遭黃安閃避，嗆聲「這是兩碼事」，再掀議論。

黃安過去邊罵台灣政府邊回台看醫生，被台灣網友酸嗆根本「爽用健保」，他也多次就健保議題開轟，黃安在微博po文，認為自己每年按時繳健保費，沒有不能用的道理，「我黃某人爽用健康保險，健保費就要漲？還追討？很棒呀！我黃安也爽遊台北故宮，故宮票價漲不？我曾爽遊總統府，總統府拆不？」。

黃安更加馬嗆聲政府別繞來繞去，「趕快立法〝不爽民進黨者，不得爽用健保〞吧」，有網友支持他的論點，也覺得黃安既然戶籍是當地人，也按時繳費，用健保天經地義，旅居外地不能使用才不合理，黃安也說就是「使用者付費這麼簡單」這麼簡單。

但也有網友給出另一種思維，「安哥可不可以在大陸交五險呀，我們的醫保還不錯」，認為他居住大陸多年，應該也能申請社保了，面對這個提案，黃安沒回答繳不繳大陸醫保，卻表示「這是兩碼事」，承認自己就是爽用健保「爽用，爽用，爽用」，就是要跟健保槓到底。

(中時新聞網)