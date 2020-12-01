因疫情的關係，今年爆發了失業潮，不少人頂著高階主管的頭銜，卻因薪水太高沒人敢用，不然就是得接受待遇沒有前公司好，對此，資深財經專家夏韻芬透露，其實就算不工作，只要掌握三步驟也可以月領6萬，度過失業難關，而這招同樣適用在退休。

夏韻芬在節目《命運好好玩》透露，她有位朋友已經做到高階主管的職位，日前卻因為疫情突然被裁員，心急之下竟拿錢去投資隨便一間公司，只為了拿到總經理一職，夏韻芬表示，為了避免這種情況，一定要先做好三步驟，才能確保自己在突然失業的狀況下仍有收入。

夏韻芬指出，首先應該要盤點自己有多少資產，「有沒有房子」成為重要的指標，再來也要看看自己有多少現金流，「我們有勞健保， 所以退休之後大概也有個1、2萬，再加上要有投資工具。」所以慎選投資工具很重要，但其實並不困難，也不需要選風險太高的工具。

首先要素是要有一棟房子。(圖/翻攝自《命運好好玩》)

例如退休有1千萬的話，再找個投資報酬率5%的工具，每年就能領到約50萬，平分下來每月可領到4萬元，再加上原本就有的勞健保退休約2萬，至少能月領6萬，拿來生活算是綽綽有餘。

(中時新聞網)