台股早盤擺脫11月30日尾盤重挫陰霾，早盤最高大漲近137點，來到13859點，收復10日線和5日線。法人表示，各期均線仍呈現上升格局，預期台股短期均線仍多頭排列，震盪盤堅。

儘管美股三大指數齊跌，不過台股今天早盤擺脫昨日尾盤重挫影響，大漲逾百點，最高來到13859.82點，上漲近137點，收復10日線約13789點和5日線約13798點。

主要電子權值股回神，其中台積電最高來到489.5元，上揚1.87%，股王大立光最高來到3265元，上漲1.24%，聯電最高來到41.9元，漲3.45%。環球晶續受惠出手收購Siltronic消息助攻，早盤跳空鎖住漲停613元。

法人指出，台股11月30日因指數編纂公司MSCI（明晟）半年度調整拉回，但不影響中期走勢，除了5日均線小幅下壓，其餘各期均線仍呈現上升格局，預期台股短期均線仍多頭排列，震盪盤堅。（編輯：趙蔚蘭）1091201

(中央社)