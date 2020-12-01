距離2021年只剩1個月，許多人會好奇2021年有沒有機會脫單？星座專家唐綺陽老師在節目《女人我最大》中透露，以下3個星座在2021年前三個月就有希望脫離單身，遇到自己的幸福！

▍第三名：處女座

處女座的桃花運從2020年底就會開始漸漸浮現，而且這個桃花對處女座來說是一個新的開始。其實處女座一直有桃花，只是他們的桃花好壞夾雜，常常要被迫保密、被迫委屈，不過到了年底之前，就會有結果出來，看是要結束或正式開始交往，都會有消息出現，且不論是什麼消息，都是好消息！

▍第二名：射手座

射手座在2020年真的有點悶，2021/1/8後桃花好運就來了，不過這次脫單的方式比較特別，譬如說也許轉性了，或者原本喜歡淑女類型，結果愛上潑辣女，跌破大家眼鏡。因此射手座如果要脫單一定要有點勇敢、也需要一點衝動，因為射手交往前總要想很多，所以明年年初如果有點擦槍走火，就順水推舟，就有很高機率可以在三個月內成功脫單。

▍第一名：天秤座

天秤座已經辛苦很久了，甚至可以用倒楣來形容，不過這個霉運要告別了，而且從2020年底就開始迎來好運，其實天秤座從11月就可以感受到身邊開始發生各種好事，像是增加更多曝光機會，或才華和優點被發現，而吸引不錯的對象，因此在2021年初脫單機率大增。

唐綺陽超神準解析！2021前三個月誰能成功脫單？

(中時新聞網)