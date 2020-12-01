大陸第七次人口普查登記階段已快結束，在民眾關注的性別比方面，據2019年大陸國家統計局公布人口總數為14億5萬中，男性人口較女性多出約3049萬人，性別失衡狀況明顯，未來恐出現「3000萬光棍男」成不了家，此次普查結果也將再度檢驗此預測，大陸網上也出現「3000萬光棍男怎麼辦？」討論，還有調查這些成為「剩男」的原因，第一大原因是「沒車沒房沒存款」，接著是太宅、不會跟異性相處、不夠帥，也有網友留言「越看越心酸」。

十年一度的人口普查是大陸重大國情、國力調查，將呈現大陸人口數量、結構、分佈等方面的最新情況，有別於以往，此普查次採用電子化登記方式，透過手機上網填報即可。大陸社會科學院人口與勞動經濟研究所研究員楊舸表示，此次普查將是大陸「近30年來準確率最高的」人口普查，一方面，透過電子化方式可以最有效率的彙整、定位數據的準確率，另一方面，由於大陸生育政策已全面放開二胎，以往因政策因素導致的漏報、瞞報情況，將有極大改善。

大陸第七次人口普查結果公佈之前，人口總量趨近零增長，將迎來負增長已成為學界共識，根據大陸人口與發展研究中心的預測，大陸總人口將在2027年後開始進入負增長，其提出的報告中指出，十四五（第14個5年計劃）時期，大陸人口自然增長率已降至年均1.76％，總人口低速慣性增長，年均增量為246萬人，根據此態勢預測，未來十年將經歷從增長到下降的重大轉折，進入人口負增長階段，從人口總量來看，2019年大陸人口總量為14億5萬人，預計2027年將達到巔峰值14.17億，此後將開始下降，2035年將降至14.03億，2050年降至13.21億。

人口普查結果是政府制定社會福利的根據，上海復旦大學人口研究所教授彭希哲說，目前大陸人口老齡化的長期趨勢已不可逆，十九屆五中全會中，已把人口老齡化問題上升為國家戰略，此次人口普查數據將對未來多項國計民生重大政策的製定產生深遠影響。

大陸全國政協經濟委員會副主任苗圩指出，近年來，大陸人口紅利期已結束，老齡化問題日益凸顯，由此帶來的經濟、就業等一系列問題值得高度重視，2019年大陸新生嬰兒1465萬人，出生率已降至10.48％，預計2030年將進一步降至不到1100萬人，加上全面放開二胎後，也並沒有引發生育高峰。

當前大陸人口數不僅面臨將急劇萎縮的危機，也面臨少子化、老齡化日益加劇、性別失衡的結構性危機。目前大陸性別比已嚴重失衡，自1982年開始，出生人口性別比（女性=100）嚴重偏離103-107的正常水平，1990年超過110，2000年接近118，之後一度超過120，目前仍在110左右，00後男性比女性多近1300萬，90後男性比女性多近900萬。截至2015年，大陸30歲及以上未婚男性超2000萬，而同齡未婚女性僅約600萬，2019年大陸男性人口多出女性3000萬人，預計到2040年，30歲及以上未婚男性將超4000萬。大陸網上開始出現「3000萬光棍男怎麼辦？」等相關問題討論，還有調查這些成為「剩男」的原因，第一大原因是「沒車沒房沒存款」，接著是「太宅」、「太老實，不會跟異性相處」、「不夠帥」也有大陸網友留言「越看越心酸」。

楊舸表示，從性別比數據來看，大陸的出生人口性別比一直偏高，此前積累的問題可能會在不久後發生，包括婚姻擠壓、性交易、性犯罪等諸多社會問題可能加劇，加上人口老齡化帶來的問題，都是大陸當局要面臨到的嚴峻問題。

(中時新聞網)