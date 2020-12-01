歷經半年的收件期, 第29屆時報金犢獎於日前盛大舉辦評審活動, 集結台灣20名及大陸47名創意界重量級人物擔任評審，現場討論狀況激烈。本屆金犢獎共吸引了全球1410所高校、百萬青年的關注，儘管獎項因應疫情影響，收件時間往後延至下半年，但學生參賽熱忱依舊不減，本屆大會共收到7萬餘件作品，參賽人數超過70萬人。

在12個小時的嚴謹評分和熱烈辯論中，台灣賽區評審委員共選出第一名17件，第二名26件、第三名36件、優勝獎145件，以上獲獎作品將與來自全球的優秀作品一起進入總決賽。

而評選過程中評審們心中的一把尺, 其標準在那呢?

台灣金犢獎評審主席暨聯廣傳播集團創意長狄運昌，「我來點評金犢獎時，覺得都是一個學習的經驗，我也希望看到一些未來的思考方式，這也是我自己在評選的時候，希望從這裡面向下一個世代學習。」

田十電子商務(股)公司董事長張樂山。(圖/時報金犢獎組委會提供)

田十電子商務(股)公司董事長張樂山，「每年看成千上萬的作品真看得有點眼花撩亂，我覺得看好作品就像看美女一樣，感覺對了就對了。」

北士設計創辦人唐聖瀚。(圖/時報金犢獎組委會提供)

北士設計創辦人唐聖瀚， 「我比較期待看到的就是，從過去到現在沒有看過的東西，然後他可以出野然後也可以很驚嚇，就是要過去沒有再出現的。」

偉門智威首席創意長常一飛。(圖/時報金犢獎組委會提供)

偉門智威首席創意長常一飛，「初生之犢不畏虎，那既然是金犢，我希望看到金的勇氣，這就是我今天最渴望遇到的事情。」

國立高雄科技大學副教授翟治平。(圖/時報金犢獎組委會提供)

國立高雄科技大學副教授翟治平，「帶學生比賽一定要讓學生知道有策略單，另外就是業者所要的，學生有時候不會那麼仔細去推敲，我覺得這一點是一定會要求學生要注意到這件事情。」

復興商工副校長陳效宗 「希望藉由金犢獎的評審可以選出未來廣告界的新幼苗，找出新的希望。」

電通新極限創意長詹朝棟， 「金犢獎其實是有策略的，那策略單其實是一個框架，希望今天能看到的作品是能在這樣的框架之下，可是創意又能出框的。」

輔仁大學院長馮冠超，「因為研究設計藝術史的關係，所以發現能夠揚名立萬的，很多都是創造了在歷史上從來沒有過的視覺經驗，我希望我們的金犢獎也是這樣，這很難，大家加油。」

演鏡互動執行長曹培耕，「這些年廣告行銷領域的變動非常地快速，世界的轉速越來越快，我覺得新的世代他們是未來，他們可能會啟發上一個世代，我希望可以在這個學生的作品裡頭，看到他們的能量跟下一個世代的方向。」

台灣奧美創意總監許力心，「不管用什麼樣的科技或用什麼樣的技術，我還是要看到有人味跟人性的作品。」

國立台中科技大學系主任林承謙，「這麼多作品裡面，我會比較想要看到的是，它的創新度跟完整性的問題，那當然他們的企圖心很重要，尤其是怎麼樣能夠做出一件勇敢的作品，我覺得那個是我心中的一把尺。」

電通國華(股)公司執行創意總監文雅慧，「我希望可以看到他們比我們更勇敢、更跳，我個人覺得策略歪掉沒關係，但要比我們勇敢。」

只要有人社群顧問有限公司執行長陳思傑，「希望能夠從作品裡面讓我吸收到新的能量的作品。」

台灣科技大學副教授李根在，「在28年前第一屆金犢獎得獎那個霎那，會認為自己是廣告之星，其實這次有機會當評審，是很希望能夠去看到28年前的我，及現在年輕創意會有什麼不同的創意表現。」

醒吾科技大學系主任胡毓賢，「第一個當然是要符合策略單上面的設定，第二個是我們很期待看到現在新一輩的孩子們同學們，在生活當中的觀點有沒有呈現在廣告作品裡面，是我非常期待看到的，希望給我一些驚喜。」

臺北市國際公共關係協會理事長吳秀倫，「我的專長屬於品牌跟公關上，在公關的部分，我們比較強調的精神是共創與共好。所以希望在今天的作品裡面，我們可以看到如何跟品牌跟社會來一起共創美好。」

未來方案執行長高文振，「我覺得二十年前能夠得獎作品，不一定在今年繼續得獎，所以我們今年應該選出當下最好的作品。」

格帝集團行銷長兼凱思品牌溝通總經理曾秀如，「我希望金犢獎可以看到新的世代有新的觀點，有獨特的視野，同時我覺得要創造一個全新的感動，我覺得這是最重要。」

春樹科技(股)公司營運長林益成，「我們公司是科技公司，所以想要看到的是，在如此變動激烈的螢幕環境底下，怎麼樣能夠有新一代新的觀點之外，也可以帶出新的生命的觀察。」

銘傳大學廣告暨策略行銷系系主任陳柏宇，「希望在面對現在新的環境之下、在策略單的框架之下，看到與時俱進的創意，可以開拓各種可能性的企圖心。」

(中時新聞網)