一名高雄女和男友吵架，臨時上網加了彰化男為好友，已婚彰化男將高雄女帶去鹿港吃冰、遊玩，晚上提議去摩鐵唱歌，結果在摩鐵性侵完高雄女，直接丟包走人。高雄女報警提告，法官考量彰化男有帶高雄女去吃冰、散心，只是一時失去理智才犯案，且雙方已達成和解，最後依妨害性自主罪判刑2年，同時緩刑5年，緩刑期間需服勞役及接受法治教育。對此判決，PTT鄉民感到相當詫異，認為彰化男的行為，明眼人一看都知「是要把人搞上床的前奏」，還說這是「法院認證SOP」。

根據判決書，20歲高雄女去年5月某日與男友吵架、心情鬱悶，凌晨在臉書加了一名與她同齡的彰化男為好友。聊著聊著，彰化男提議帶高雄女散心，便開車南下載了高雄女又開回彰化，到鹿港鎮吃冰、遊玩。

之後彰化男提議去摩鐵唱歌、享用美食，豈料進了摩鐵，他獸性大發，不顧高雄女拒絕性侵得逞，之後更自己落跑，將高雄女丟包。法官審理認為，男方先帶女子去鹿港吃冰等，侵犯行為並非預謀犯案，而是一時失控，且雙方達成和解，女子表示男方付5萬和解金就願意原諒，因此依妨害性自主罪判刑2年、緩刑5年，緩刑期間應提供240小時的義務勞務，及參加5場檢察官指定的法治教育

有PTT鄉民轉貼這則新聞，並疑惑發文表示：「這啥小？明眼人不是都知道這是要把人搞上床的前奏嗎？難道真以為一見面會跟對方說哇咩修敢，有法匠要出來解釋一下嗎？」。

其他鄉民也紛紛回應：「喔喔 看八卦學知識 學到一招了」、「厲害了…」、「法院認證SOP」、「法官秀斗,前面明顯鋪排預謀犯案啊」、「感謝法官讓我又多學了一招」、「因為有和解了啦，就找個理由幫開脫」。

(中時新聞網)