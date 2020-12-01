川普30日連續苦吞2敗，亞利桑那州、威斯康辛州都認證拜登勝選。

美國亞利桑那州、威斯康辛州昨（30）日接續認證拜登勝選，拿下該州選舉人票，川普一日苦吞2敗，他在推特狂發牢騷，痛斥亞利桑那州的共和黨籍州長杜席背叛人民，聲稱共和黨人會永遠記住他，川普更自稱不是為了自己而戰，是為了投給他的7,400萬選民而戰。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》（New York Times）報導，亞利桑那州昨日上午認證，拜登以10,457張選票差距擊敗川普，贏得該州11張選舉人票。

利桑那州民主黨籍州務卿霍布斯（Katie Hobbs）在共和黨籍州長杜席（Doug Ducey）、檢察長布諾維奇（Mark Brnovich）、以及亞利桑那州最高法院首席法官布魯地內爾（Robert Brutinel）見證下認證拜登勝選。霍布斯表示，本屆大選是近期「最安全的大選」；杜席昨日也表示，「我們在亞利桑那州的選舉做得很好」，強調「系統很強大」。

周一稍後，威斯康辛州民主黨籍州長艾佛斯（Tony Evers）也正式簽署文件，認證拜登勝選，拿下威州10張選舉人票。

川普團隊先前在威州提起訴訟，要求威州人口最多的戴恩郡（Dane County）及密爾瓦基郡（Milwaukee County）重新計票，結果密爾瓦基郡的計票結果反而讓拜登多出132張選票。戴恩郡的重新計票結果顯示，即便拜登的領先幅度縮小45張選票，最終仍以超過18萬張選票勝出。

針對一日連吞2敗，川普周一在推特狂發牢騷，他把炮火對準亞利桑納州州長杜席，他稱亞利桑納州的選舉「完全腐敗」，不明白杜席為何急著要讓民主黨人就職，指控聽證會上聽到很多亞利桑那州選舉舞弊的可怕事情，「杜席發生什麼事了？共和黨人會永遠記住！」另外有網友批評杜席背叛亞利桑納州居民，川普也轉推這則貼文，更回應「確實」。

Why is he rushing to put a Democrat in office, especially when so many horrible things concerning voter fraud are being revealed at the hearing going on right now. @OANN What is going on with @dougducey? Republicans will long remember! https://t.co/XILGaHcyw7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020

此外，自從喬治亞州在重新計票後認證拜登勝選，川普就持續將炮口對準喬州共和黨籍州長坎普（Brian Kemp），認為自己落後拜登是因為坎普失職，後悔自己曾為他參選背書，指控坎普沒幫到什麼忙。他昨日上午持續痛批坎普為何不用緊急權力，推翻州務卿認證拜登勝選的命令。

川普更稱，在各州提起的訴訟「並非為了自己而戰」，「而是為了7,400萬投給我的選民而戰」，他還特別用括弧強調，「這不包含許多被扔掉的川普選票」。不過川普的推文似乎寫錯了，「7,400萬人」後他還多加了「百萬」（million）一詞。

I’m not fighting for me, I’m fighting for the 74,000,000 million people (not including the many Trump ballots that were “tossed”), a record for a sitting President, who voted for me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020

(中時新聞網)