苗栗縣某民代的黃姓丈夫，30日凌晨酒後與友人同搭吳姓司機所駕駛的白牌計程車，由苗栗市返回後龍鎮住處，結果卻在途中因與吳某因細故口角，雙方推擠拉扯中，吳某突然倒地送醫後不治。檢警相驗後將於1日下午剖驗，以釐清死因。

據悉，該位民代為人非常豪爽，在當地政壇以直言敢行著稱，其丈夫作風也非常四海，平常對人非常客氣，但酒後情緒較容易失控，在苗栗地區經營電子遊藝場等行業，雖非政壇人士，但與地方政壇相熟。

30日凌晨，黃男與另2名友人同在苗栗市喝酒，結束後以電話叫了由吳姓司機所駕駛的白牌計程車，準備返回後龍鎮住處，當車行至後龍鎮英才書院附近路口，有一人先下車，要吳姓繼續載另2人回家，但吳以車資已談好，不願再載，雙方發生口角，4人下來理論，黃某一方與吳發生拉扯，吳突然身體不適倒地不起，黃某一方見狀還緊急替吳作急救，救護車趕抵將吳醫署立苗栗醫院急救後，延至凌晨1時宣告不治。

轄區竹南警分局警方據報到場，並報請檢方相驗，初步無法研判可能死因，檢方將在1日下午剖驗，確定死因後再追究黃某等人刑責，不過，警方偵詢後，將於下午先行移送檢方，由檢方覆訊。

(中時 )