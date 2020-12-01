美國今天宣布對中國電子進出口有限公司（CEIEC）實施制裁，指責這家中國企業支持委內瑞拉左翼總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政權破壞民主的行為。

美國財政部發表聲明說，中國電子進出口有限公司支持馬杜洛政府「限制網路服務，並對政敵進行數位監控和網路行動」。

華府限制美企與這家中國企業交易，並凍結中國電子進出口有限公司任何持有50%以上股份公司的資產。

財政部在聲明中形容，中國電子進出口有限公司是「商業版北京防火牆」，為委內瑞拉國有電信公司提供專門技術，封殺獨立媒體及反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）的網路直播。

大多數的西方國家和拉丁美洲國家都已承認瓜伊多為委內瑞拉臨時總統。

財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）說：「美國將毫不猶豫地鎖定任何協助打壓委內瑞拉和世界各國人民民主意願的人。」

委內瑞拉資訊部和中國電子進出口有限公司皆未立即回覆置評要求。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1091201

(中央社)