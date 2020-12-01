田徑聽障女子選手，100跨欄破聽奧世界紀錄。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

榮獲8金的金牌田徑肢障選手林建宏。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

令狐榮達副市長接回大會會旗，111年台中見。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

109年全國身心障礙國民運動會在臺東於昨天圓滿落幕，台中市代表隊摘金奪銀，各項目競賽總成績92金67銀32銅，超越上屆71面金牌數，躍居全國第二，戰勝台南市；111年全身障運將由台中市接手舉辦，令狐榮達副市長代表盧秀燕市長前來台東接回大會會旗，宣告由台中市承辦下屆賽會，並熱情邀約「下一屆我們台中見」。

吸「金」數驚人外，代表隊更是不斷刷新賽會紀錄，田徑、游泳項目共推進16項全國紀錄、19項大會紀錄，及創1項新紀錄，選手留名紀錄。其中田徑肢障選手林建宏共摘8金，為本屆最多金的選手。締造最多屆連霸的是田徑肢障男子組F34級丟鉛球選手陳昱豪、游泳肢障女子組S8級仰式100公尺選手陳郁琪，雙雙稱霸五屆，奠定難以超越的高門檻。

市議員陳清龍說，成績優異項目亦有桌球，個人單打賽共獲4金：TT3級吳振勝、TT4級林文信、TT5級蔡惠珠與聽障組陳千霏，團體賽也拿下5面金牌，選手們各個出類拔萃。團體組金牌賽時，場邊被臺中市加油群團團包圍，台中市身障體育總會也開設臉書直播戰況，讓遠在臺中無法親自到場的市民朋友們一同加油，線上線下團結一氣，全體人員集氣加油場面令人感動。

陳清龍強調，「陽光台東、超越巔峰」，最後閉幕典禮於台東縣立美術館舉行，台東縣政府秘書長陳明仁將會旗親手交接給令狐副市長，期許所有運動員繼續突破自我，在運動場上持續創造佳績。

典禮尾聲則由文華高中舞蹈班與台中市身心障礙體育總會輪椅舞蹈委員會－灰姑娘輪舞集合作帶來精采表演，氣勢磅礡展開「台中」二字旗幟，與會嘉賓掌聲如雷，表演精彩萬分、圓滿落幕。

(中時 )