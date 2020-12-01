中央政府明年元旦將開放萊豬進口，新北市長侯友宜今（1日）表示，近7成民眾對於萊豬有疑慮，中央在源頭管理及標示清楚部分要多加把勁，讓民眾可以辨識清楚。

侯友宜說，近7成民眾對於萊豬有疑慮，這些疑慮若未解除，萊豬一旦進口必須採取更嚴格把關，讓民眾一目了然、輕易辨識。中央在要求源頭管理及標示清楚要多加把勁，讓民眾辨識清楚。

此外，關於食安部分，市府除了衛生局外，各單位都會動員成立源頭稽查專案小組，全力防堵萊豬讓民眾輕易辨識。

(中時 )