萊豬進口爭議 侯友宜點出中央2缺點要加油 09:482020/12/01 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央政府明年元旦將開放萊豬進口，新北市長侯友宜今（1日）表示，近7成民眾對於萊豬有疑慮，中央在源頭管理及標示清楚部分要多加把勁，讓民眾可以辨識清楚。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央政府明年元旦將開放萊豬進口，新北市長侯友宜今（1日）表示，近7成民眾對於萊豬有疑慮，中央在源頭管理及標示清楚部分要多加把勁，讓民眾可以辨識清楚。 侯友宜說，近7成民眾對於萊豬有疑慮，這些疑慮若未解除，萊豬一旦進口必須採取更嚴格把關，讓民眾一目了然、輕易辨識。中央在要求源頭管理及標示清楚要多加把勁，讓民眾辨識清楚。 此外，關於食安部分，市府除了衛生局外，各單位都會動員成立源頭稽查專案小組，全力防堵萊豬讓民眾輕易辨識。 (中時 ) #民眾 #中央 #進口 #源頭 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 批執政黨企圖蒙混萊豬過關 民團：不排除再次上街 11:572020/12/01 政治 萊豬進口倒數30天 國民黨挺消基會「拒萊豬，我加入」百萬人連署 11:372020/12/01 政治 李遠哲背書 稱標準內影響不大 04:102020/12/01 生活新聞 羅智強設「反萊豬，我＋1」粉專罷免吳思瑤 一天按讚破1.8萬 12:052020/12/01 政治 罷免吳思瑤一日突破15000讚 羅智強：妳該看人民的憤怒 08:462020/12/01 政治 立院內臟大戰護住國民黨士氣 于北辰：有助於黨內改革 11:422020/12/01 政治 萊豬攻防 國民黨找回手感 04:102020/12/01 時論廣場 國民黨花蓮黨部反萊豬看板 遭噴漆抹綠 04:102020/12/01 地方新聞 林為洲爆行政院警官隊回報在野黨動作 砲轟「警察國家」再現 10:352020/12/01 政治 內閣邏輯亂了套 上演雙陳記 04:102020/12/01 生活新聞 政治熱門新聞 蔣萬安問萊豬1打3戰力狂飆 蘇貞昌被電爆後擠出這句：請冷靜 - 政治 六合夜市辦桌免費吃挨批 高市府經發局「處長」遭拔官 - 政治 養豬協會批藍委丟內臟污辱產業 豬農：高興都來不及了 - 政治 家樂福自清沒用？ 宅神揭民進黨恐怖算計 抖出中共同路人 - 政治 王浩宇再爆家樂福公關16秒錄音檔 總公司「重大聲明」反擊 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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