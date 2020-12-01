全球網路安全解決方案領導廠商Check Point Software Technologies Ltd.宣布推出新一代整合式網路安全平臺 Check Point R81，是業界首個針對資料中心、網路、雲端和物聯網提供自主威脅防護的平臺，讓IT部門得以高效管理複雜且快速變動的網路環境。

為因應新冠肺炎疫情帶來的衝擊，企業開始加快數位轉型，IT部門的任務也隨之調整，特別是隨著疫情倍增的網路風險，大幅提升管理員工遠端工作的複雜性。71％的資安專業人員表示自疫情爆發以來網路威脅急劇增加，若要增加安全性和降低複雜性，就必須整合並採用自動化威脅防禦技術、流程及策略，更智慧且高效地保護企業的分散式網路。

IDC網路安全研究經理Chris Rodriguez表示，隨著資料中心、網路和多雲環境中的設備、應用和威脅越來越多，資訊安全管理成為一大難題。為此，企業應部署一致的安全政策、統一的威脅管理和自動化功能，以防遭受新型網路攻擊。Check Point R81統一並簡化了威脅管理，提供快速安裝的安全政策、零接觸閘道器軟體更新、安全性描述檔以及AI威脅防禦。

自主威脅防護功能帶來最高等級安全性：R81擁有業界首個自主威脅防護系統，可有效避免耗時耗力的手動威脅分類和更新。所有閘道均可透過AI威脅防護自動更新，全面防禦零日威脅。R81的全新Infinity威脅防護讓資安團隊只需一鍵，便能部署持續自動更新的最佳安全防護。

最快速的安全政策部署，即時回應不斷變化的安全需求：減少90％安全政策部署時間，僅需幾秒鐘即可完成。此外，資安團隊只需按下一個按鍵，便可將數百個遠端閘道更新至最新版本。

自動化安全效能：R81能夠在企業網路中動態配置閘道資源，自動提供最佳硬體效能和安全性。

加密網路流量的最佳安全防護：R81使用TLS1.3和HTTP/2等最新安全協定標準來確保威脅不會隱藏在加密流量中，同時保留專用分層式政策（policy layer）讓資安人員決定是否檢查網路流量。

AESI-US技術長Todd Ponto表示，Check Point R81提供快速部署安全政策，能一鍵輕鬆升級安全閘道。我們過去已採用Check Point Infinity威脅防護技術，現在R81的全新自動政策部署功能更能夠幫助我們節省時間、減少配置錯誤風險並持續更新。

Check Point產品管理副總裁Itai Greenberg表示，如今，快速變化的雲端應用及部署要求企業比任何時候都敏捷，與此同時也帶來了更大的安全風險和進階威脅。他們的全新R81平臺為IT部門和資安團隊提供了網路的全面可視性、自動化威脅防護和細微控制，提供更輕鬆的規劃、檢查和快速部署變更方式，除了滿足企業業務需求，也能增強安全性和合規性。

(工商 )